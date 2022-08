Kıtalararası Yüzme Yarışları tamamlandı

Asya ile Avrupa kıtasını birleştiren 34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul’un incisi boğazda düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Kıtaların birleştiği, kıyasıya rekabetin ve aynı zamanda dostluğun da yer aldığı yarışmada, Bayındır Sağlık Grubu kaliteli sağlık hizmeti ile hem sporcuların hem de seyircilerin yanındaydı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından gelenekselleşen ve her yaz yüzücülerin heyecanla beklediği Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bu yıl da dünyanın her yerinden, her yaştan sporcuyu İstanbul Boğazında bir araya getirdi. Türkiye’nin tanıtımında büyük öneme sahip yarışma kapsamında Türkiye’de sağlık sektörünün öncülerinden olan Bayındır Sağlık Grubu, altıncı kez yarışmanın sağlık sponsoru oldu.

53 farklı ülkeden toplam 2441 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, Bayındır Sağlık Grubu gelenekselleşmiş kaliteli sağlık hizmeti ile yüzücülerin ve etkinlik alanındaki misafirlerin yanındaydı. Seçme yarışlarında da sporcuların yanında olan Bayındır Sağlık Grubu, kurduğu iki tam donanımlı sağlık çadırı, alanında uzman sağlık ekibi ve ambulansları ile tüm sağlık sorunlarına anında yanıt vererek, yarış boyunca sporculara ve misafirlere kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sundu.

SAĞLIKLI SPORCULAR İÇİN DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ!

Sporun ve aktif yaşamın sağlık için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü M. Tankut Tabak, “Bayındır Sağlık Grubu olarak 30 yılda biriktirdiğimiz kalite ve etik anlayışı ile sağlık standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanı sıra koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin önemini de çok iyi biliyoruz. Sporun hem mental hem de fiziksel sağlığımız için öneminden hareketle, nesillerin spor bilinci ile büyümesine katkı sağlamak amacı ile Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında altıncı kez sağlık sponsoru olarak yer aldık. Dünyanın dört bir yanından katılan sporcuların her yıl yakından takip ettiği bu organizasyon, yüksek performans gerektiren zorlu parkuru ile sağlıklı yaşam ile spor bilincinin aşılanmasında büyük yere sahip. Önümüzdeki yıllarda da Bayındır Sağlık Grubu olarak sporcuların yanı sıra etkinliği izleyen katılımcıların sağlığını korumaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.