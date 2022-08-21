Kıtalararası yarışa İstanbul'dan tam destek

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 34. kez düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Beş kıtadan 2 bin 400’dan fazla sporcuyu bir araya getiren, Kanlıca İskelesi’nden başlayan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na bin 243 yerli, bin 198 yabancı yüzücüler, Kuruçeşme’deki bitişe ulaşmak için kulaç attı.

6,5 kilometrelik parkuru, 48 dakika 13 saniye süreyle Doğukan Ulaç erkekler kategorisinde; kadınlar kategorisinde ise 48 dakika 14 saniye ile Burcu Naz Narin birinciliği elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş yarışmacılara ödüllerini takdim etmek için podyumda yer ayan isimler arasındaydı.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonunda organizasyona destek veren İBB ve ilgili birimleri, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nı organizasyona tahsis etti.

İSTAÇ ekipleri aynı zamanda, Atık Yönetim Müdürlüğü’nün kontörlünde etkinlik alanına 20 adet atık ayrıştırma ünitesi yerleştirerek farkındalık çalışması yürüttü.

Yarışma günü, sporcular Kanlıca Vapur İskelesi’ne Şehir Hatları vapurları ile taşındı. Vapurun önünü koyulan, başlama standı Spor İstanbul A.Ş destekleriyle kuruldu. Sporcuların kullanabilecekleri duş alanları ise İSKİ tarafından sağlandı.

Yüzücülerin güvenlikleri ise İBB İtfaiye ekiplerinin gözetimindeydi. Yarışma boyunca dört adet motorlu şişme bot hazır tutuldu.