Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda yapılacak. 662. Kırkpınar Festivali ise 3-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Erdoğan DEMİR - Volkan Gazetesi / EDİRNE (İGFA) - UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 662. kez güreşseverlerle buluşacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirilecek olan 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda yapılacak.

Dünyanın en köklü organizasyonlarından olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ni 662. kez düzenleyecek olmanın heyecanı içinde olduklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ni 3-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında, dünyanın bir çok ülkesinden güreşseverlerin büyük bir heyecanla izlediği güreşlerimizi de 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Bu yıl farklı bir heyecanımız da var. Çünkü 2023 yılı Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu tarihi anlarda Kırkpınar’ımızın da 662.’sini gerçekleştireceğiz. Türk’ün Ata sporu olan yağlı güreşlerin olimpiyatı Kırkpınar Yağlı Güreşleri, atalarımızdan bize kalan en büyük miras. Bu mirası Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da büyük bir gurur ve onurla taşıyacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.