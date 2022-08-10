Kırklareli İş Voleybolu sezonu açtı

Kırklareli İş Voleybol 2022-2023 sezonunu açtı. Geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada bitiren Kırklareli İş Voleybol'un yeni sezonda hedefini 1.Lig’e çıkmak olarak belirledi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Yeni dönem sezonunun startını veren Kırklareli İş Voleybolu'nun baş antrenörlük görevine Gökhan Sezal getirildi.

Kondisyoner ve yardımcı antrenör olarak Arda Çaylı ile anlaşan Kırklareli İş Voleybol geçen yıl takımın antrenörlüğünü yapan Serter Işıklar ile de yardımcı antrenör olarak sözleşme yeniledi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Voleybol Federasyonu'nda 1. Lig takımlarından Numune Gençlik’te forma giyen Buse Dağdeviren, Mihaliççık Spor’da forma giyen Pelin Karadan, Sakarya Voleybol’da forma giyen Zekiye Ünal, Kayseri OSB’de forma giyen Açelya Özman, Büyükçekmece Voleybol Akademi’de forma giyen Selda Aksoy ve TVF 2. Lig takımlarından Bergama Belediyesi’nde forma giyen Nilsu Gökgöz takıma dahil olurken geçtiğimiz yıl takımda forma giyen Zeynep Bilimli, Gülce Yiğitoğlu ve takım kaptanı Yaren Yapıcı ile sözleşme yenilendi.

Kırklareli İş Voleybol’un ilerleyen günlerde transfere devam etmesi bekleniyor.