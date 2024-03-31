Kır Çiçekleri’nden bir başarı hikayesi daha
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kır Çiçekleri, elde ettikleri sportif başarılarla, gelecek için umut vermeye devam ediyor Okullar Arası Mersin Şampiyonası’na taekwondo branşında katılan Kır Çiçekleri’nden Yağmur Tek, üst üste kazandığı 5 maç sayesinde şampiyon oldu
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kır Çiçekleri, elde ettikleri sportif başarılarla, gelecek için umut vermeye devam ediyor. Okullar Arası Mersin Şampiyonası’na taekwondo branşında katılan Kır Çiçekleri’nden Yağmur Tek, üst üste kazandığı 5 maç sayesinde şampiyon oldu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kır Çiçekleri, elde ettikleri sportif başarılarla, gelecek için umut vermeye devam ediyor. Okullar Arası Mersin Şampiyonası’na taekwondo branşında katılan Kır Çiçekleri’nden Yağmur Tek, üst üste kazandığı 5 maç sayesinde şampiyon oldu. Tek, elde ettiği bu başarı ile Türkiye Yarı Final Müsabakaları’nda Mersin’i temsil edecek.
23-25 Şubat 2024 tarihleri arasında 150’ye yakın sporcunun katılımıyla tamamlanan Okullar Arası Mersin Şampiyonası’nda Tek, yaptığı 5 maçını da rakiplerine büyük bir üstünlük sağlayarak kazandı ve şampiyon oldu. Aldığı bu şampiyonlukla Yağmur Tek, Nisan ayında yapılacak olan Türkiye Okullar Arası Yarı Final Müsabakaları’na katılmaya hak kazandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|30
|59
|5. Tottenham
|29
|56
|6. M. United
|29
|48
|7. West Ham United
|30
|44
|8. Newcastle
|29
|43
|9. Brighton
|28
|42
|10. Wolves
|29
|41
|11. Chelsea
|28
|40
|12. Fulham
|30
|39
|13. Bournemouth
|29
|38
|14. Crystal Palace
|29
|30
|15. Brentford
|30
|27
|16. Everton
|29
|25
|17. Nottingham Forest
|30
|22
|18. Luton Town
|30
|22
|19. Burnley
|30
|18
|20. Sheffield United
|29
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|29
|41
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|29
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|29
|29
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|29
|14
|20. Almeria
|30
|13