Kır Çiçekleri’nden bir başarı hikayesi daha

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kır Çiçekleri, elde ettikleri sportif başarılarla, gelecek için umut vermeye devam ediyor. Okullar Arası Mersin Şampiyonası’na taekwondo branşında katılan Kır Çiçekleri’nden Yağmur Tek, üst üste kazandığı 5 maç sayesinde şampiyon oldu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kır Çiçekleri, elde ettikleri sportif başarılarla, gelecek için umut vermeye devam ediyor. Okullar Arası Mersin Şampiyonası’na taekwondo branşında katılan Kır Çiçekleri’nden Yağmur Tek, üst üste kazandığı 5 maç sayesinde şampiyon oldu. Tek, elde ettiği bu başarı ile Türkiye Yarı Final Müsabakaları’nda Mersin’i temsil edecek.

23-25 Şubat 2024 tarihleri arasında 150’ye yakın sporcunun katılımıyla tamamlanan Okullar Arası Mersin Şampiyonası’nda Tek, yaptığı 5 maçını da rakiplerine büyük bir üstünlük sağlayarak kazandı ve şampiyon oldu. Aldığı bu şampiyonlukla Yağmur Tek, Nisan ayında yapılacak olan Türkiye Okullar Arası Yarı Final Müsabakaları’na katılmaya hak kazandı.