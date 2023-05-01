“Kır Çiçekleri” başarıya doymuyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, kız çocuklarına ve spora verdiği değer ve önemle ortaya çıkan “Kır Çiçekleri” projesi kapsamında yetişen spora yetenekli kız çocukları, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin “Kır Çiçekleri” projesi kapsamında, eğitim hayatlarına yatılı olarak devam eden 33 kız öğrenci, katıldıkları yarışmalarda aldıkları şampiyonluklarla ve önemli derecelerle geleceğin de şampiyonları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Özellikle Mersin’in kırsal kesimlerinde yaşayan ve değişik spor branşlarında yetenekli olan kız çocuklarının seçildiği proje sayesinde, öğrenciler hem akademik hayatlarına hem de spor hayatlarına istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Büyüdükçe başarıları da büyüyen her kır çiçeğinin hedefi, ülkeyi temsil eden başarılı birer kadın sporcu olmak. İl ve il dışında katıldıkları yarışmalarda ter döken Kır Çiçekleri, bugüne kadar çok sayıda takım şampiyonluğu ve onlarca da bireysel derece elde etti.

3 yıl önce başlayan Kır Çiçekleri projesi hakkında değerlendirme yaparak, amaçlarının özellikle kırsaldaki spor yeteneği olan kız çocuklarını aynı çatı altında toplamak, eğitim hayatlarının yanında onlara sportif olarak da alışkanlıklar kazandırmak olduğunu belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, “Şu anda mevcutta 33 öğrencimiz var. 23’ü atletizm branşı ile uğraşıyor. Şu anda aslında atletizm, bizim lokomotif branşımız. Geriye kalan öğrencilerimiz halter ve tekvando branşlarında çalışmalarına devam ediyorlar. Burada amaç ortaokuldan itibaren çocukları kendi yaptığımız yetenek taramasıyla seçmek, ondan sonra da çocuklar adına güzel bir başarı elde etmek. 3 yıl sonra bu çocuklarımızdan birçoğunu milli takımlarda göreceğiz. Önümüzdeki ay Türkiye Şampiyonaları var. Okullar arası yarışmalar da olacak” dedi.

2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde çok sayıda takım şampiyonluğu, onlarca da bireysel derece elde ettiklerini, yavaş yavaş ulusal alanlarda da derece almaya başladıklarını kaydeden Büyükşehir Belediyesi Atletizm Antrenörü Nezir Ergin, “Geçen sene burada yapılan il birinciliği, ardından grup şampiyonu ve nitekim Haziran ayında Diyarbakır’da gerçekleşen okullar arası Türkiye finalinde, takım olarak Türkiye dördüncüsü olduk. Bu sene okullar arası yapılan il birinciliğinde yine şampiyon olduk. 10-11 Mayıs'ta ilimizde gerçekleşecek olan Türkiye Grup Şampiyonası’nda ilimizi temsil edeceğiz. Daha sonra da 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında, Bursa’da Türkiye finali gerçekleşecek” diye konuştu.

Mersin atletizminin neredeyse yüzde 80’ini oluşturduklarını ve 6 sporcularının Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nin yapmış olduğu Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) seçme sınavını kazandığını ve Bakanlık’tan burs aldıklarını sözlerine ekleyen Ergin, “Bu sene 2 sporcumuz Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nin sınavının barajını geçtiler, ama yaşları küçük olduğu için şu anda başvuru yapamıyoruz. İleride inşallah Avrupa ve dünya olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Projemizin baş mimarı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e de ayrıca çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kır Çiçekleri, aldıkları başarıları anlattı

Kır Çiçeklerinden Sude Karol, branşı olan uzun atlamada Bursa Salon Şampiyonası’nda U14 şampiyonu olduğunu söyledi. Karol, “U16’da ise 300 metrede Türkiye 3.’sü oldum. Bu projede yer alarak sporla tanıştım. Antrenman saatlerim ve her şey yerli yerinde. Düzenli bir hayatım oldu” dedi.

“Mersin genelinde rakibimiz yok”

Gülnar’dan projeye dahil olan Medine Gökçül, projede atletizme yeteneğinin olduğunun keşfedildiğini ve bu branşta devam ettiğini belirterek, “Mersin genelinde rakibimiz yok. Mersin’de şampiyonuz. Türkiye'de ilk 4’teyiz. Ben uzun mesafeciyim. 400, 800, 1500, 2000 metre koşuyorum. Kır Çiçekleri’nde olmasaydım, belki de normal bir okulda okuyordum sadece” diye konuştu.

“Çok iyi yerlere gelebileceğime inanıyorum”

Yaşadığı Kazanlı Mahallesi’nde eğitim hayatına devam ederken Kır Çiçekleri projesine dahil olan Nazlı Göktaş, branşı olan cirit atmada geçen sene Diyarbakır Okullar Arası Türkiye Şampiyonası’nda 80 santim gibi kısa bir mesafeyle birinciliği kaçırıp, Türkiye 2’ncisi olduğunu anlatarak, “En son yarışma Liseliler Grup Finali’ydi. Orada 2. olarak finale gitmeye hak kazandım. Burada hem spor açısından, hem de eğitim açısından çok geliştik. Çok iyi yerlere gelebileceğime inanıyorum. Bu proje olmasaydı bu kadar başarı sağlayamazdım” ifadelerine yer verdi.

“Bu proje benim hayatımı değiştirdi”

Birçok branşta başarı elde eden Rabia Naz Göçer, “Diyarbakır'da geçen sene gülle atmada Türkiye 3’üncülüğüm var. Yeni yeni çekice başladım. Liseler arası yarışmada çekiçte Mersin 1.’liği, diskte de Mersin 2.’liği aldım. Bu proje benim hayatımı değiştirdi” dedi.

“Bu proje bize istediğimiz, amaçladığımız her şeyi veriyor”

Yarışmalarda önemli başarılar elde eden Nidanur Turhan da “Gülle atıyorum, bu seneki Salon Şampiyonası’nda Türkiye 1.’liğim var. Geçenlerde Mersin genelinde yapılan denemelerde, il 1.’liğim var. Sporcu Eğitim Merkezi’nden burs alıyorum. İleride inşallah olimpiyatlara katılacağım. Tarsus’ta oturuyoruz. Önceden spor düzenim karışıktı, ama şimdi düzenli olarak hem okulumda başarı elde edebiliyorum, hem de antrenmanlarıma verimli katılabiliyorum. Ne kadar ailemizden uzakta kalsak da, sporun hayatımızda çok önemli bir yeri oluyor. Çünkü bize istediğimiz, amaçladığımız her şeyi fazlasıyla veriyor. İyi ki Kır Çiçekleri projesi var” diye konuştu.

Elif Azra Şenateş ise, kısa mesafe koşusunda Bursa Salon Yarışması’nda 200 metrede Türkiye 1.’si olduğunu söyleyerek, “Önceden de spor yapıyordum, ama bu kadar iyi olacağımı düşünemezdim. Tarsus’ta başarılı olduğumu düşünmüyordum, fakat buraya geldiğimde başarılı olduğumu fark ettim” dedi.

“Kürsüye çıktığımız zamanki o gurur bütün yorgunluğumuzu atıyor”

17 yaşındaki sporcu Havin Yılmaz ise 1 yıldır projede yer aldığını ve çok memnun olduğunu anlatarak, “Mersin genelinde yapılan yarışmalarda, genellikle şampiyon oluyorum. 8-9 Nisan'da yapılan okullar arası grup yarışmalarında, 400 metrede 1’inci oldum. Bu yıl içerisinde yapılan Bursa Salon Şampiyonası’nda 400 metrede 6. oldum. Bu proje gerçekten bizim için çok faydalı. Burada çok güzel bir düzenimiz var. Antrenmanlar ne kadar zorlu geçse de, kürsüye çıktığımız zamanki o gurur bütün yorgunluğumuzu alıyor. Gerçekten bu imkanlar muhteşem. Etrafta yetenekli olup da spora başlamak isteyen çok insan var, ama olanakları yok. Keşke daha önceden de burada olsaydım. Bu projeyi ortaya koyan ve bize bu imkanları sağlayan Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.