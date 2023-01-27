Kickboks Sakaryalı sporcular Türkiye kürsüsünde

Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvasına Sakaryalı sporcular damga vurdu. Büyük bayanlarda Ayşe Kaplan birinci, Hale Toka ise ikinci olurken genç bayanlarda Elif Azra Bakır üçüncü olarak kürsüye çıktı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü kickboks Takımı sporcuları Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda kürsünün sahibi oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvanın büyük bayanlar kategorisinde yarışan Büyükşehirli sporcu Ayşe Kaplan birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken, Hale Toka ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç Bayanlar kategorisinde ise Elif Azra Bakır üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

6 bin 500 sporcunun katıldığı turnuva büyük heyecana sahne olurken, Büyükşehirli sporcular büyük bir özveriyle mücadelelerini sergiledi.