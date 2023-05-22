KickBoks Dünya Kupası'nda Kestel rüzgârı

İstanbul'da yapılan Türkiye Açık Dünya Kupası müsabakalarına Bursa'nın Kestel ilçesinden ilk defa katılım sağlayan minik sporcular, dereceyle dönerek ilçenin gururu oldular.BURSA (İGFA) - İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamına denk gelen Türkiye Açık Dünya Kupası (8 Turkısh Open World Cup) müsabakalarında İlk defa katılım sağlayan Kestelli minik sporcular güzel ve zor müsabakalar gerçekleştirdi.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Açık Dünya Kupası'nda dereceye giren Kestelli sporculardan Enes Yılmaz 24 kilogramda birinci, Elif Evra Salar 24 kilogramda üçüncü olurken, Eylül Nisa Ertaş 32 kilogramda üçüncü, Ecenaz Ertaş 36 kilogramda üçüncü olarak Kestel'e dünya gururu yaşattı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde gençliğinin spor yapabilmesi için, hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan Orbayspor Kulübü Başkanı Özdoğan Orbay, amaçlarının gençliği kötü alışkanlıklara bulaşmadan kurtarabilmek olduğunu belirterek, bunun da çözümünün sporda olduğuna inandığını söyledi. Orbay, Kestel gençliğini spor yapmaya, başarılara ortak olmaya davet etti.