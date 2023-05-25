Kick Boksta Dünya Kupası Ağrılı sporcunun
İstanbul’da düzenlenen “Turkish Open WAKO Dünya Kupası”nda, Bursa’da yaşayan Ağrılı sporcu Eren Çelik, 86 kiloda Dünya Kick Boks Şampiyonu oldu. Genç sporcunun başarısı Ağrılıları sevince boğdu.Mora Dergisi (BURSA İGFA)
İstanbul da 17-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kick Boks Wako Dünya Kupası’nda rakiplerini bir bir deviren 17 yaşındaki sporcu Eren Çelik, Dünya Kupasının sahibi oldu.
Ailesi Ağrı’nın Yurtpınar köyünden yıllar önce Bursa’ya taşınan Eren Çelik Bursa’da doğmuş. Küçük yaşta kick bosks ile ilgilenenen
genç sporcunun başarısı Ağrılılar arasında büyük sevinç yarattı. Eren Çelik’in başarısında en dikkat çekici şey, şampiyonaya babası tarafından hazırlanması oldu. 2015 yılından beri Kick Boks’a meraklı olan Çelik, gün geçtikçe başarısını adım adım yükseklere taşıdı.
Kick boksun daha çok Avrupa’da revaçta olduğu ve önemsendiğinin altını çizen sporcumuz. “Türkiye’de de artık bu gibi sporların yapıldığı, hatta ülke gençleri olarak destek verildiğinde gördüğünüz gibi başarı elde etmemek mümkün değil” diye konuştu.
Şampiyon sporcu, kupaya Kestel Belediyesi bünyesinde katılmıştı.
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