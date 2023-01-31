Kick Boks'ta Çayırova damgası

Şanlıurfa’da düzenlenen ve 6.500 sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Çayırova Belediyesi sporcuları Sinem Erdoğan Türkiye 2'si, Enes Demir Türkiye 3'sü oldu.KOCAELİ (İGFA) - 22-29 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda heyecan fırtınası yaşandı.

Türkiye’nin dört bir yanından 6500 sporcunun Şanlıurfa’ya akın ettiği turnuva nefes kesen maçlara sahne oldu.

Çayırova Belediyesi karate takımı 3 kız 2 erkek sporcu olmak üzere 5 sporcu ile antrenörleri Murat Aydın öncülüğünde turnuvada yer aldı. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu kick boks takımını turnuvada yalnız bırakmadı.

Çayırova Belediyesi sporcusu Enes Demir 67 kg K-1’de büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 3.sü oldu.

Eleme maçlarında bileği bükülmeyen Enes Demir çeyrek final maçında da ringten galip ayrıldı. Yarı finalde rakibine kaybeden Enes Demir 3.lük maçını kazanarak bronz madalyaya ulaştı. Çayırova Belediyesi sporcusu Sinem Erdoğan genç bayan +70 kg kategorisinde adını Türkiye 2.liğine yazdırdı. Eleme maçları, çeyrek final ve yarı final maçlarında başarıyla ringten ayrılan Sinem Erdoğan final maçında rakibine kaybetti.