Kick Boks K1’de Türkiye Şampiyonu BUÜ

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kick Boks Takımı, Mersin’de gerçekleştirilen Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 1.’liği kimseye bırakmadı.BURSA (İGFA) - Mersin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 15-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonası tamamlandı. Yaklaşık 40 üniversiteden 500 sporcunun katıldığı organizasyonun iddialı ekiplerinden BUÜ Kick Boks Takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

Çoğunluğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan, 1 öğrencinin de Teknik Bilimler MYO’da eğitim gördüğü BUÜ Kick Boks Takımı, rakiplerini geride bırakarak 1.lik kürsüsüne çıktı.

HER MÜCADELEDE DERECE

Antrenörlüğünü BUÜ Spor Koordinatörü Öğr. Gör. Tuncer Topsaç’ın yaptığı takımda mücadele eden Zafer Şayık K1 Türkiye 1.si, Muhammet Beritan Çalayır K1 Türkiye 1.si, Enes Gezer Kick Light Türkiye 1.si, Muhammed Enes Kosifoğlu K1 Türkiye 2.si, Mücahit Sezer Full Contact Türkiye 2.si oldu. Sporcular Aydın Aslan, Koray Sarı ve Nart Özcan da takımlarını en iyi şekilde temsil etti.

REKTÖR YILMAZ’DAN SPORCULARA TEBRİK

Şampiyona sonrası takımı ağırlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, elde ettikleri başarıdan ötürü sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite yönetimi olarak tüm sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyarette BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Aydemir ve Spor Müdürü Mehmet Şerif Aslan, Arş. Gör. Dr. Merve Gezen Bölükbaşı ile Ünilig Voleybol Bölgesel Lig’de 1. olan Voleybol Takımı da hazır bulundu.