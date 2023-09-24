Keşanspor’un şampiyonluk filminin galası gerçekleştirildi

Keşanlı gazeteciler Erdoğan Demir ve Bülent Saylam’ın hazırladığı Keşanspor’un 2022/2023 futbol sezonunda şampiyon olarak BAL’a çıkan Keşanspor’un şampiyonluk filminin galası yapıldı.EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen filmin galasına Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, DEVA Partisi Keşan İlçe Başkanı Kerem Harmanlı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, Keşanspor Yönetim Kurulu üyeleri, Keşanspor Antrenörü İsmet Çelen, Yardımcı Antrenörler Cihan Yeşilırmak, Feyzullah Hardal ve Nevruz Kaldı ile Keşansporlu futbolcular ve sporseverler katıldı.

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden Seda Havale’nin sunumunda gerçekleşen program Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitler, Keşanspor’da görev yapan merhum kulüp başkanları ve yöneticiler adına 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Daha sonra 2023/2024 futbol sezonunda BAL’da Keşanspor forması giyecek futbolcular ile Teknik heyet sahneye davet edilerek taraftarlara tanıtıldı.

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, bu filmi hazırlayan ve bizim isteğimizle değil kendileri düşünerek yapan gazeteci Erdoğan Demir ile Bülent Saylam’a teşekkür etti.

"BAL’da Edirne’yi Keşanspor ve Uzunköprüspor ile birlikte temsil edeceğiz" diyen Gergin, "İnanıyoruz ki Keşanspor olarakl başarılı olacağız bu ligde oynamakla sırtımızda daha anlamlı bir görev var. Hem Edirne’yi hem de Keşan’ı temsil etme görevimiz olacak. Ona da uygun davranmak ona da uygun şekilde bir takım sahaya çıkarmak zorundayız. Ezilmeyecek Keşan’ın adını taşımaktan gurur duyacak, sahada her zaman Keşan adını taşıyacak ve mücadele edecek bir takım ortaya çıkacağına da inanıyorum. Bu arada geçtiğimiz yıl aramızda olan oyuncular var olmayanlar var. Başta İsmet Çelen hocam olmak üzere Cihan Yeşilırmak, Feyzullah Hardal ve Nevruz Kaldı hocama ve tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Geçen yılın ruhunu bu yıla aktarmak adına geçen yıldan takımımızda hatırı sayılır miktarda oyuncumuz var. Keşan ve çevresindeki oyuncuları da hepsini ek tek arayıp BAL’da Keşanspor da oynamaya davet ettik. Bunların bir kısmı daha iyi teklifler aldığı için başka takımları tercih ettiler, biz de anlayış gösterdik. Bazıları ile de anlaştık.O konuda ilerleyen zamanda daha fazla açıklamalarda yapacağım" diye konuştu.

Gergin’in ardından filmi hazırlayan gazeteciler Erdoğan Demir ve Bülent Saylam konuşmalarını yaptı.

Kendisinin 1984 yılında Keşanspor’da forma giyenlerden olduğunu belirten gazeteci Erdoğan Demir, "Ahmet Altınköprü hocamız, merhum Nedim Akın hocamız antrenörümüzdü. O günlerde toprak saha idi ve bugünkü yardımcı antrenörümüz Nevruz Kaldı’nın babası merhum Mustafa Kaldı’nın evi statta idi ve Nevruz o statta büyüdü ve Mustafa amca hayatını o stada verdi diyebilirim. Ayrıca amatör takımda kısa bir süre de olsa antrenörlük yaptım, gazeteci olarak Keşanspor’la 3.Lig’de iken takım ile her yere giderek takımı takip ettim. Geçtiğimiz yıl BAL için çok önemli olan Genç Aslanlar maçı vardı, biz de Bülent arkadaşımla beraber bu maçı canlı yayınlayalım diye düşündük, yaparmıyız, yapabilir miyiz böyle bir telaş yaşadık. Sonra öyle güzel bir yer bulduk ki Havsa Stadı tribünlerinde sanki bizim için hazırlanmıştı. O maçı oradan çektik ve canlı yayını gerçekleştirdik. Bülent arkadaşımızla sezon içerisinde çektiğimiz maçtaki görüntülerden ve final maçındaki canlı yayından aldığımız görüntülerle bu filmi ortaya çıkardık. Ayrıca bu filme reklam vererek destek olan firmalarımız ile bu gece için salonu tahsis eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na da teşekkür ediyorum" dedi.

Demir’den sonra söz alan tüm katılımcılara teşekkür eden Bülent Saylam da, 1986’da Keşanspor miniklerde forma giydiğini anımsatarak, "Çok güzel günler geçirmiştik. Mustafa Dinç bizim hocamızdı, tabi bu film galası siz olmasaydınız olmayacaktı. Bu başarı olmasaydı hiçbir şekilde burada olmayacaktık. Size çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle güzel bir gün yaşattığınız için 7 Mayıs’ıhiç unutmayacağım 6 Mayıs’ta benim doğum günüm. 7 Mayıs’ta şampiyonluğun geldiği gündü. İyi seyirler diliyorum, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı da, seneye de 3.Lig için aynı filmi daha detaylı olarak izlemek istediklerini belirterek, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Programda Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, şampiyonluğu film haline getiren gazeteciler Erdoğan Demir ve Bülent Saylam'a teşekkür ederek, "Tarihi birileri yazar, birileri yaşar, birileri de okur. Keşansporlu kardeşlerimiz tarih yazmıştır ve daha büyüğünü de yazacak güçtedir. Onlara tek diyeceğim şudur, sırtınızda 64 yıllık bir mazi var. Kolay bir sorumluluk değil, mazinin gözü hepinizin üzerinde çocuklar. Üstünüzde sarı siyah renkler var, geçmişin sorumluluğu o renklerle omuzlarınızda o formayı terletmek sizden tüm destek bizden. Hayırlısı olsun.Yeniz sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.