Keşanspor’un BAL’daki grubu belli oldu

Edirne'nin BAL temsilcisi Keşanspor'un grubundaki takımlar belirlendi Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

2023/2024 Futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Keşanspor’un mücadele edeceği 2.Grup’ta yer alacak takımlar belli oldu.

Keşanspor’un yer aldığı grupta şu takımlar yer aldı. "Babaeskispor, Çorluspor, Diliskelesispor, Feriköyspor, Gebzespor, Gölcükspor, İFA Spor, Kapaklıspor, Keşanspor ve Kullar 1975 Spor."