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Keşanspor’un BAL’daki grubu belli oldu
SPOR 30.09.2023, 11:45
Edirne'nin BAL temsilcisi Keşanspor'un grubundaki takımlar belirlendi Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
2023/2024 Futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Keşanspor’un mücadele edeceği 2.Grup’ta yer alacak takımlar belli oldu.
Keşanspor’un yer aldığı grupta şu takımlar yer aldı. "Babaeskispor, Çorluspor, Diliskelesispor, Feriköyspor, Gebzespor, Gölcükspor, İFA Spor, Kapaklıspor, Keşanspor ve Kullar 1975 Spor."
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|6
|18
|2. Galatasaray
|6
|16
|3. A.Demirspor
|6
|11
|4. Hatayspor
|7
|11
|5. Rizespor
|6
|11
|6. Beşiktaş
|6
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Kayserispor
|6
|9
|9. Konyaspor
|6
|9
|10. Kasımpasa
|6
|9
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Ankaragücü
|6
|6
|14. Antalyaspor
|6
|6
|15. Karagümrük
|6
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|6
|4
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Şanlıurfaspor
|7
|9
|10. Göztepe
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Giresunspor
|7
|5
|15. Sakaryaspor
|6
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|7
|15
|4. Aston Villa
|7
|15
|5. Tottenham
|6
|14
|6. Arsenal
|6
|14
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|20
|2. Girona
|7
|19
|3. Real Madrid
|7
|18
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Atletico Madrid
|6
|13
|6. Real Sociedad
|7
|12
|7. Rayo Vallecano
|7
|11
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Getafe
|8
|9
|11. Real Betis
|7
|9
|12. Villarreal
|8
|8
|13. Sevilla
|7
|7
|14. Osasuna
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Mallorca
|7
|6
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2
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