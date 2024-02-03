Keşansporlu taraftardan moral ziyareti

Keşansporlu taraftardan takıma Çorluspor 1947 maçı öncesi moral ziyareti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL 2.Grup’ta mücadele eden ve yarın kendi sahasında Çorluspor 1947’yi konuk edecek Keşanspor’a bu önemli maç öncesi taraftarlardan moral ziyareti gerçekleştirildi.

Saat 14.00’te Keşan Atatürk Stadı’na giden bir grup taraftar antrenman öncesi Keşanspor takımını ziyaret ederek kendilerine baklava ikram ederek Çorluspor 1947 maçında başarılar diledi.

Teknik heyet ve futbolcular bu ziyaret nedeniyle taraftara teşekkür ederek, yarın oynayacakları Çorluspor 1947 maçı öncesi bu ziyaretin kendilerine büyük moral verdiğini belirtti.

SAAT 19.00’DA BİR ZİYARET DAHA GERÇEKLEŞTİ

Keşansporlu taraftar grubu saat 19.00’da daha kalabalık bir grupla Keşan Atatürk Stadı’na gelerek Keşansporlu futbolcularla bir araya geldi ve kendilerine bu karşılaşma öncesi moral vererek, yarınki maçta tribünlri doldurarak takıma destek vereceklerini belirtti.

Keşanspo Teknik Heyeti ile futbolcular, Keşanspor taraftarının bu maç öncesi gerçekleştirdiği iki ziyaretinde kendilerine büyük moral olduğunu belirterek “Yarın sahaya çıkıp bize destek veren taraftarımız için bu maçı kazanarak 3 puanı almak ve bu galibiyeti de taraftarımıza armağan etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.