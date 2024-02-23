Keşansporlu iki futbolcu BAL 2.Grupta haftanın karmasında

Keşansporlu Batuhan ve Kerem BAL 2.Grupta haftanın karmasında yer aldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor’un geçtiğimiz hafta oynadığı ve 2-1 kazandığı Diliskelesispor maçının ardından Keşansporlu Batuhan Kayıkçı ve Kerem Erkol haftanın karmasında yer aldı.