Keşansporlu bir grup taraftardan takıma mangal partisi

Keşanlı bir grup taraftar geçtiğimiz çarşamba günü akşamı, Keşansporlu futbolcular için bu hafta deplasmanda oynanacak Gebzespor maçı öncesi moral için bir mangal partisi düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor'a Rıdvan Arık, Süney Kayın, Hakan Altındiş, Emre Öztokuç, Mustafa Aydeniz, İsmail Yekteş ve Süleyman Biçer tarafından saat 18.30’da başlayan mangal partisi gerçekleştirildi.

Mangal partisinde Keşansporlu futbolculara sucuk ve köfte ile üzerinde Keşanspor logosonun bulunduğu pasta ve Tansu Dinçer adlı taraftar tarafından da futbolculara 1 tepsi baklava ikram edildi.

Keşanspor Antrenörü Cihan Yeşilırmak ile Nevruz Kaldı, taraftarlara bu jestlerinden dolayı teşekkür etti.

Taraftarlar mangal partisine ilişkin konuşan Rıdvan Arık, “Ben 20 aydan beri Keşan’da yoktum. Pazar günü Diliskelesispor maçında galip gelen futbolcularımızı taraftarların yalnız bıraktığını gördüm. Bu nedenle biz de arkadaşlarla aramızda toplandık. Böyle bir şeye karar verdik. Hepsine helal olsunç Başta hocalarımız olmak üzere bütün takıma bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz.” dedi.

Mustafa Aydeniz, “Takımımıza bu hafta oynayacağı Gebzespor maçında başarılar diliyoruz. Bu grupta kimin şampiyon olacağı önemli değil biz maçımıza bakıyoruz. Biz takımımızla gurur duyuyoruz. Bu sene toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp ligi ne kadar yukarda bitirirsek bizim için kardır.” ifadelerini kullandı.

Süney Kayın “41 yaşındayım, 15 yaşından beri bu tribünlerdeyim. Bu kulübün her yerinde oldum, olmaya çalıştım. Ama maddi ama manevi odum, biz takımımıza güveniyoruz. İmkanlar ölçüsünde güzel başarılar elde ediyorlar. İnşallah sendeye daha güzel olacak. Takımımıza canı gönülden Gebzespor maçında başarılar diliyorum.” dedi.

Süleyman Biçer, “Takımımıza Gebzespor maçında başarılar diliyorum. Elimizden geldiğince ufakta olsa destek vermeye çalışıyoruz. Bizden yana helal olsun, afiyet olsun.” şeklinde konuştu.

Hakan Altındiş, “Keşanspor bizim aşkımız, Sarı-Siyah hayatımız. Her zaman Keşanspor’un yanındayız. Yenmek yenilmek çok önemli değil. Hayatımız Sarı-Siyah.” dedi.

Malzemeci İbrahim Koca, “Bu taraftar ekibi yaklaşıp 10 sene omuz omuza verip içeride dışarıda her sene takıma birlikte destek verdiğim arkadaşlarım. Ben şu anda takımda görevli olduğum için onların yanında değilim ama gönlüm her zaman onlarla. Geçen hafta güzel bir galibiyet aldık. Bu hafta da Gebzespor2a konuk olacağız. Güçlü bir takım karşısında en iyi şekilde takımımız elinden geleni yapacak inşallah puan ya da puanlarla oradan döneceğiz. Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor. Aslanlar gibi elimizden geleni yapacağız.”ifadelerini kullanırken Tansu Dinçer ise , “Takımıza destek olmak için bir grup arkadaşımız tarafınden gerçekleşen mangal partisine ben de sporcularımıza baklava ikram ederek katkıda bulunmak istedim. Şehir olarak ve taraftar olarak takımımızın yanında olmamız gerekiyor. Gebzespor maçında takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

Keşanspor takım kaptanı olan ve geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Müslüm de şunları söyledi. “Sakatlığım nedeniyle geçen hafta takımda yer aşlamadım. Bu maçı kazanan takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu hafta yetişmeye çalışacağım, olur veya olmaz. Gebze’den puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Hafta içinde sakatlığım ile ilgili bir daha bakacağım, olmazsa bu haftada forma giyemeyeceğim. Taraftarımızın mangal partisi bizi çok mutlu etti ve motive etti. Yanımızda oldukları ve bizlere destek verdikleri için mutluyuz. Taraftarımızı bize sahipsiz olmadığımızı hissettiriyor, bu bizim için çok önemli bir şey. Kalan maçları da kazanarak ligi en iyi sırada bitirmeyi hedefliyoruz”

PASTAYI KAPTAN MÜSLÜM KESTİ ARKADAŞLARINA İKRAM ETTİ

Taraftarlar tarafından ikram edilen pastayı kesen kaptan Müslüm, daha sonra tüm arkadaşlarına pastadan ikram etti ve taraftarlara da teşekkür etti.