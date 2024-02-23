Son Dakika

Keşansporlu bir grup taraftardan takıma mangal partisi

SPOR 23.02.2024, 10:03
Keşansporlu bir grup taraftardan takıma mangal partisi

Keşanlı bir grup taraftar geçtiğimiz çarşamba günü akşamı, Keşansporlu futbolcular için bu hafta deplasmanda oynanacak Gebzespor maçı öncesi moral için bir mangal partisi düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor'a Rıdvan Arık, Süney Kayın, Hakan Altındiş, Emre Öztokuç, Mustafa Aydeniz, İsmail Yekteş ve Süleyman Biçer tarafından saat 18.30’da başlayan mangal partisi gerçekleştirildi.

Mangal partisinde Keşansporlu futbolculara sucuk ve köfte ile üzerinde Keşanspor logosonun bulunduğu pasta ve Tansu Dinçer adlı taraftar tarafından da  futbolculara 1 tepsi baklava ikram edildi.

Keşanspor Antrenörü Cihan Yeşilırmak ile Nevruz Kaldı, taraftarlara bu jestlerinden dolayı teşekkür etti.

Taraftarlar mangal partisine ilişkin konuşan Rıdvan Arık,  “Ben 20 aydan beri Keşan’da yoktum. Pazar günü Diliskelesispor maçında galip gelen futbolcularımızı taraftarların yalnız bıraktığını gördüm. Bu nedenle biz de arkadaşlarla aramızda toplandık. Böyle bir şeye karar verdik. Hepsine helal olsunç Başta hocalarımız olmak üzere bütün takıma bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz.” dedi.

Mustafa Aydeniz, “Takımımıza bu hafta oynayacağı Gebzespor maçında başarılar diliyoruz. Bu grupta kimin şampiyon olacağı önemli değil biz maçımıza bakıyoruz. Biz takımımızla gurur duyuyoruz. Bu sene toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp ligi ne kadar yukarda bitirirsek bizim için kardır.” ifadelerini kullandı.

Süney Kayın “41 yaşındayım, 15 yaşından beri bu tribünlerdeyim. Bu kulübün her yerinde oldum, olmaya çalıştım. Ama maddi ama manevi odum, biz takımımıza güveniyoruz. İmkanlar ölçüsünde güzel başarılar elde ediyorlar. İnşallah sendeye daha güzel olacak. Takımımıza canı gönülden Gebzespor maçında başarılar diliyorum.” dedi.

Süleyman Biçer, “Takımımıza Gebzespor maçında başarılar diliyorum. Elimizden geldiğince ufakta olsa destek vermeye çalışıyoruz. Bizden yana helal olsun, afiyet olsun.” şeklinde konuştu.

Hakan Altındiş, “Keşanspor bizim aşkımız, Sarı-Siyah hayatımız. Her zaman Keşanspor’un yanındayız. Yenmek yenilmek çok önemli değil. Hayatımız Sarı-Siyah.” dedi.

Malzemeci İbrahim Koca, “Bu taraftar ekibi yaklaşıp 10 sene omuz omuza verip içeride dışarıda her sene takıma birlikte destek verdiğim arkadaşlarım. Ben şu anda takımda görevli olduğum için onların yanında değilim ama gönlüm her zaman onlarla. Geçen hafta güzel bir galibiyet aldık. Bu hafta da Gebzespor2a konuk olacağız. Güçlü bir takım karşısında en iyi şekilde takımımız elinden geleni yapacak inşallah puan ya da puanlarla oradan döneceğiz. Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor. Aslanlar gibi elimizden geleni yapacağız.”ifadelerini kullanırken Tansu Dinçer ise , “Takımıza destek olmak için bir grup arkadaşımız tarafınden gerçekleşen mangal partisine ben de sporcularımıza baklava ikram ederek katkıda bulunmak istedim. Şehir olarak ve taraftar olarak takımımızın yanında olmamız gerekiyor. Gebzespor maçında takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

Keşanspor takım kaptanı olan ve geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Müslüm de şunları söyledi. “Sakatlığım nedeniyle geçen hafta takımda yer aşlamadım. Bu maçı kazanan takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu hafta yetişmeye çalışacağım, olur veya olmaz. Gebze’den puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Hafta içinde sakatlığım ile ilgili bir daha bakacağım, olmazsa bu haftada forma giyemeyeceğim. Taraftarımızın mangal partisi bizi çok mutlu etti ve motive etti. Yanımızda oldukları ve bizlere destek verdikleri için mutluyuz. Taraftarımızı bize sahipsiz olmadığımızı hissettiriyor, bu bizim için çok önemli bir şey. Kalan maçları da kazanarak ligi en iyi sırada bitirmeyi hedefliyoruz”

PASTAYI KAPTAN MÜSLÜM KESTİ ARKADAŞLARINA İKRAM ETTİ

Taraftarlar tarafından ikram edilen pastayı kesen kaptan Müslüm, daha sonra tüm arkadaşlarına pastadan ikram etti ve taraftarlara da teşekkür etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8