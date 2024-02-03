Keşanspor’dan taraftara ve kamuoyuna çağrı

Keşanspor Kulübü’nden yarın oynanacak Çorluspor 1947 maçı öncesi taraftara çağrıda bulunuldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Kamuoyuna duyuru

Sezon başından beri kısıtlı imkanlarla verdığımız mucadelemizin son haftalarda hem imrenilerek hem de kıskanılarak takip edildiğini görüyoruz.

Bazı sosyal medya hesaplarında şanlı Keşanspor camiasının haksız ve hadsiz ithamlarla karşı karşıya bırakıldığını görmekten dolayı son derece üzgünüz ve kızgınız.

Bu takım, oyuncuları, hocaları, çalışanları ve yönetimiyle bir fedakarlık ve mücadele örneği vermeye devam edecektir.

Bugüne kadar alnımıza bir kara leke sürmedik. Bundan sonra da temiz geçmişimizle daha da temiz bir geleceğe yürümeye devam edeceğız.

Desteğine ihtiyacımız olan tek şey var: o da 12. adamımız taraftarımızı yarın Keşan Atatürk Stadında görmektir. Buluşmak üzere.”

MAÇ GİRİŞ ÜCRETİ 50 TL

Öte yandan yine Keşanspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, yarın oynanacak Çorluspor 1947 maçının biletli ve giriş ücetinin de 50 TL olacağı, biletlerin giriş noktasından temin edilebileceği ve çocuklar için ise ücretsiz olacağı ve biletsiz girişin kabul edilmeyeceği açıklandı.