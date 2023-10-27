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Keşanspor, Yuvacıkspor hazırlıklarını sürdürüyor

SPOR 27.10.2023, 12:34
Keşanspor, Yuvacıkspor hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör 2.grupta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta deplasmanda Çorluspor 1947’ye 2-0 yenilen Keşanspor Pazar günü oynayacağı Yuvacıkspormaçı için Salı günü başladığı çalışmaları çift kale ile sürdürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor, Yuvacıkspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenör İsmet Çelen nezaretinde Keşan Atatürk Stadı’nda başlayan çalışmada Yuvacıkspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

Çelen, Yuvacıkspor maçı hazırlıkların devam ettiğini belirterek “Takımımızda bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcumuz bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta Çorluspor 1947 karşısında aldığımız talihsiz mağlubiyet bizi üzdü. Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız Yuvacıkspor maçını kazanarak Cumhuriyetimizin 100.yılında bu galibiyeti taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyoruz. Bu maçta galibiyeti hedefliyoruz.” dedi.

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