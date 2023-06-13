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Keşanspor Yusuf İgit ve Fatih Kaçmaz ile anlaştı
SPOR 13.06.2023, 09:09
Keşanspor, dış transferde Yusuf İgit ve Fatih Kaçmaz ile anlaşarak transfer çalışmalarını sürdürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2023/2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Keşanspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Keşanspor, dış transferde Yusuf İgit ve Fatih Kaçmaz ile anlaşarak transfer çalışmalarını sürdürdü.
Yapılan açıklamada İgit’in; Galatasaray (U Ligi), Beylikdüzü SK., Küçükçekmece SK.’de , Kaçmaz’ın da Salihli Belediye SK., Yunus Emre SK ve Tavşanlı Linyit SK takımında forma giydikleri belirtildi.
İgit ve Kaçmaz, kendilerini Keşanspor’a kazandıran Başkan Nehir Gergin ile teknik kadroya teşekkür ederek, “Yeni sezonda Keşanspor’un başarısı için ter dökeceğiz” dedi.
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