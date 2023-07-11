Keşanspor Yusuf Avcı ile anlaştı

2023/2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Keşanspor transfer çalışmalarına sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor dış transferde Medipol Başakşehir, Haliçspor, Çınarspor, Akyurt Belediyespor ve Kavaklıderespor’da forma giyen forvet oyuncusu Yusuf Avcı ile anlaştı.

Avcı, yeni sezonda Keşanspor’da forma giymekten mutluluk duyacağını belirterek, Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.