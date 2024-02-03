Son Dakika

Keşanspor'un konuğu Çorluspor 1947

SPOR 03.02.2024, 22:50
Keşanspor'un konuğu Çorluspor 1947

Keşanspor yarın Çorluspor 1947’yi konuk edecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL .Grupta mücadele edene ve ikinci yarının ik maçında geçtiğimiz hafta deplasmanda Babaeskispor’u 4-0 yenen Keşanspor, ikinci maçında yarın kendi sahasında Çorluspor 1947’yi konuk edecek.

Konuk Çorluspor’da geçtiğimiz hafta kendi sahasında grup lider Gebzespor’u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmüştü.

Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Saat: 14.0 - Gebzespor-Yuvacıkspor

Saat: 14.00- Kullarspor 1975-Gölückspor

Saat: 14.00- Kapaklıspor-Sarayspor 1953

Saat: 14.00- Lüleburgazspor-İFA

Saat:14.00- Keşanspor-Çorluspor 1947

Saat: 15.00- Taçspor-Uzunköprüspor

Saat: 15.00- Feriköyspor-Babaeskispor

KARŞILAŞMA FE TV YOUTUBE’DEN CANLI  YAYINLANACAK

Keşanpor –Çorluspor 1947 maçı  Fe TV Facebook sayfasından saat 13.30’dan itibaren canlı olarak yayınlanacak.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 63
2. Galatasaray 24 63
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 24 36
6. Antalyaspor 24 34
7. Başakşehir 24 33
8. Kasımpasa 23 32
9. A.Demirspor 23 31
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 23 27
15. Samsunspor 24 26
16. Karagümrük 24 24
17. Gaziantep FK 24 24
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 24 22
20. İstanbulspor 24 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 21 42
3. Kocaelispor 21 42
4. Bodrumspor 21 38
5. Sakaryaspor 21 36
6. Ahlatçı Çorum FK 20 34
7. Bandırmaspor 21 33
8. Boluspor 21 32
9. Gençlerbirliği 20 31
10. Ümraniye 21 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 21 23
14. Adanaspor 21 20
15. Şanlıurfaspor 20 19
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 21 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 22 51
2. M.City 21 46
3. Arsenal 22 46
4. Aston Villa 23 46
5. Tottenham 23 44
6. West Ham United 22 36
7. Brighton 23 35
8. M. United 22 35
9. Newcastle 23 33
10. Chelsea 22 31
11. Wolves 22 29
12. Fulham 23 26
13. Bournemouth 21 26
14. Crystal Palace 23 24
15. Brentford 21 22
16. Luton Town 22 20
17. Nottingham Forest 22 20
18. Everton 23 19
19. Burnley 23 13
20. Sheffield United 23 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 57
2. Girona 23 56
3. Barcelona 23 50
4. Atletico Madrid 22 47
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 23 37
7. Valencia 23 35
8. Real Betis 22 34
9. Las Palmas 23 32
10. Getafe 22 29
11. Osasuna 22 26
12. Deportivo Alaves 23 26
13. Rayo Vallecano 22 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 23 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 23 12
20. Almeria 23 6