Keşanspor'un hedefi şampiyonluk

Yarın başlayacak Edirne Süper Amatör Lig öncesi Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, Erdoğan Demir’e özel olarak yaptığı açıklamada, Keşanspor’un hedeflerini ve takımın son durumunu anlattı.Erdoğan Demir/Keşan Postası (EDİRNE)

İkinci Amatör Küme'den 1'nciye oradan da Süper Amatör Küme'ye uzanan bir hikayeleri olduğunu aktaran Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, "Uzun bir aradan sonra bu sene ilk kez Keşan Atatürk Stadı’nda çim sahada maça çıkacağız. Burada bir hazırlık maçı yapmıştık geçtiğimiz hafta, ama resmi maç anlamında bu sezon 2. haftada 13 Kasım’da Genç Aslanlar rakibimiz olacak. Genç Aslanlar takımını konuk edeceğiz Keşan’da. Keşanspor sanıyorum 7-8 yıl sonra tekrardan sahaya çıkacak.

Sezona deplasmanda oynayacağımız Havsa Birlik maçı ile başlayacağız ve hedefimiz bu sezon şampiyonluk. Keşanspor her zaman, her kategoride şampiyonluk hedefleyen bir kulüptür. Bu kimliğini bu iddiasını bizim yönetimimizde de sürdürmüştür. Takılmadan yukarıya doğru devam eden bir yapıdayız. Önümüzdeki sezon bölgesel amatör ligde iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Sponsorluk anlamında bir adım attıklarını söyleyen Gergin s, "Yakın zamanda Taciroğlu Peysan firması ile bir sponsorluğumuz oldu. Süt ürünleri sektörünün Türkiye’deki öncü firmalarından biri olan bir firma. Onlar da şehrimize istihdam ve katkı üreten bir firma. Böyle kurumsal bir firmanın sponsorluğunu almış olmak bizim için gurur verici oldu. Taciroğlu ailesine ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım Keşanspor’un bu seneki başarılarıyla beraber biz de kendilerine bir katkı sunmuş oluruz. Bunun haricinde Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Helvacıoğlu’nun katkıları var, onun destekleriyle hem moral buluyoruz, hem de maddi anlamda belediyemizin tüm spor kulüplerine olduğu gibi bize de katkıları devam ediyor. Bunun içinde Sayın Helvacıoğlu’na teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuzun fedakarlıkları var onlara da teşekkür ediyorum.

TEKNİK EKİBİMİZLE ÇOK CİDDİ BİR HAZIRLIK SÜRECİ GEÇİRDİK

Teknik ekibimiz Fatih Anlar ve Cihan Yeşilırmak hocalarımız ile çok disiplinli şekilde ciddi bir hazırlık süreci geçirdik. Gerçekten bir süper amatör takımının çok üstünde belki de bir profesyonel takım gibi bir hazırlık süreci geçirdik. Futbolcu arkadaşlarımızın üzerinde bu yorgunluk belli idi. Bunu hazırlık maçlarında gördük açıkçası. Bir haftadır daha hafif idmanlarla geçiyor. Havsa maçına Tam manasıyla hazırız, sakatlarımız var sağ ve sol kanat oyuncularımız şu anda sakat. Ama onların yerini dolduracak oyuncularımız var.

Bu sene ilk defa Türkiye’nin en büyük yatırımlar yapan kulübü olan Eyüpsporla irtibatımız oldu. Kendilerinden bu sezon U19 takımından 2 tane oyuncu aldık Emre ve Sadullah kardeşlerimiz. Önümüzdeki yıllarda da bu işbirliklerinin artarak devam etmesini diliyoruz başka kulüplerde de bu tür görüşmelerimiz var. Birinci lig kulüpleri de var bunların içinde. Bölgesel Amatör Lig'e çıkarsak ne yaparız diye şimdiden düşünüyoruz. Tabii ki bu olur olmaz bilemiyoruz. Ama biz her zaman bir sonraki adımı düşünüyoruz. Trakya’nın en büyük ilçelerinden bir tanesiyiz, ticareti ile nüfusuyla, sosyal yapısı ile ekonomisi ile ilçe ve beldeler ile birlikte futbol heyecanı yaratmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar iyi gittiğimizi düşünüyorum, hazırlık maçında taraftarın takıma çok büyük ilgi gösterdiğini gözlemledik, taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Atatürk Stadı’nı yeniden doldurduk. O büyük heyecanı yaşadığımız günleri tekrar geri getirmek istiyoruz. O yıllar özlediğimiz yıllardı, o kalabalığı o coşkuyu görmek istiyoruz. Bu orada sakatlık var kart var pek çok aksilik olabilir, her şey planlandığı gibi gitmeyebilir, bunu çok büyük kulüplerde de görebiliyoruz. Ama önemli olan Keşan’da futbol heyecanını Keşanspor heyecanını tekrardan yaşatıyoruz.

KULÜBÜN EKSİKLERİNİ KAPATMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Kulübün birçok eksiğini de toparlama için hayli uğraş veriyoruz. Kulübün başka başka sorunları da var şu anda onlara girmek istemiyorum. 2 grup var, iki grubun sonu neden bir dörtlü final tasarlandı, ilk defa olacak. Daha önce ben böyle bir şeyi bilmiyorum. Geçen yıl yapılmadı. Geçen yıl da süper amatör 2 gruptu, ama bu sene dörtlü final var, daha değişik daha farklı bir konsept olacak. Bununla ilgili yorum yapmayı uygun görmüyorum. İlerleyen günlerde bunun ne gibi sonuçları olacağını göreceğiz eksileri artılarını göreceğiz. Biz Keşanspor olarak Edirne’ye, Keşan’a bölgeye yakışır bir futbol sergilemeye çalışacağız. Her yerde dostça, arkadaşça, centilmence mücadelemizi veriyoruz. Kulüplerimize centilmence bir sezon diliyoruz. Saygı duyarak, Edirne’de futbolu Edirne’de sporu geliştirmek adına katkı vererek yolumuza devam etmek istiyoruz. Tüm kulüplere başarılar diliyorum. Saygı çerçevesinde birbirimize anlayış göstererek en önemlisi de birbirimizin sağlığını koruyarak iyi bir sezon geçmesini temenni ediyorum. Kulüp başkanlarına yönetimlerine, oyuncularına, hocalarına hayırlı uğurlu bir sezon diliyorum. Bütün kulüplerimize başarılar diliyorum.