Keşanspor tecrübeli file bekçisi ile anlaştı
2023/2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Keşanspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Keşanspor tecrübeli file bekçisi Ahmet Önal ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor son olarak kaleci Ahmet Önal ile yaptığı görüşmenin ardından tecrübeli kaleci ile sözleşme imzaladı.
Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, Çiğli Belediyespor (BAL), Yunusemre SK (BAL), Manisaspor (3.Lig), Batman Petrolspor (3.Lig), Darıca Geçlerbirliği (2.Lig), Osmaniyespor (3.Lig), Kocaeli Birlikspor (2.Lig ), Tekirdağspor (3.Lig), Osmanlıspor (3.Lig), Erzincanspor (3.Lig), Başkent Şafak (2.Lig), Kahramanmaraşspor (1.Lig) ve Fatih Karagümrük (3.Lig) takımlarında forma giyen tecrübeli file bekçisi ile anlşamaktan mutlu olduklarını belirtti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|4
|12
|2. Galatasaray
|4
|10
|3. Rizespor
|5
|10
|4. Trabzonspor
|5
|9
|5. Kayserispor
|5
|9
|6. A.Demirspor
|4
|8
|7. Konyaspor
|5
|8
|8. Hatayspor
|5
|7
|9. Alanyaspor
|5
|7
|10. Beşiktaş
|4
|7
|11. Kasımpasa
|5
|6
|12. Ankaragücü
|5
|5
|13. Karagümrük
|5
|5
|14. Sivasspor
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|3
|16. Başakşehir
|4
|3
|17. Pendikspor
|5
|3
|18. İstanbulspor
|3
|2
|19. Samsunspor
|4
|1
|20. Gaziantep FK
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|5
|15
|2. Manisa FK
|5
|11
|3. Bodrumspor
|5
|10
|4. Gençlerbirliği
|5
|10
|5. Ahlatçı Çorum FK
|5
|9
|6. Bandırmaspor
|5
|9
|7. Kocaelispor
|5
|9
|8. Keçiörengücü
|5
|8
|9. Şanlıurfaspor
|5
|8
|10. Erzurumspor
|5
|6
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Sakaryaspor
|5
|5
|13. Giresunspor
|5
|4
|14. Adanaspor
|5
|3
|15. Boluspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|5
|3
|18. Ümraniye
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|5
|15
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Arsenal
|5
|13
|5. Brighton
|5
|12
|6. West Ham United
|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. Nottingham Forest
|5
|7
|9. Crystal Palace
|5
|7
|10. Fulham
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. M. United
|5
|6
|14. Chelsea
|5
|5
|15. Bournemouth
|5
|3
|16. Wolves
|5
|3
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. Everton
|5
|1
|19. Burnley
|4
|1
|20. Luton Town
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Girona
|5
|13
|4. Athletic Bilbao
|5
|10
|5. Valencia
|5
|9
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Cadiz
|5
|7
|9. Getafe
|5
|7
|10. Real Betis
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|6
|12. Osasuna
|5
|6
|13. Villarreal
|5
|6
|14. Deportivo Alaves
|5
|6
|15. Mallorca
|5
|5
|16. Celta Vigo
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|3
|18. Granada
|5
|3
|19. Las Palmas
|5
|2
|20. Almeria
|5
|1