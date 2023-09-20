Keşanspor tecrübeli file bekçisi ile anlaştı

2023/2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Keşanspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Keşanspor tecrübeli file bekçisi Ahmet Önal ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor son olarak kaleci Ahmet Önal ile yaptığı görüşmenin ardından tecrübeli kaleci ile sözleşme imzaladı.

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, Çiğli Belediyespor (BAL), Yunusemre SK (BAL), Manisaspor (3.Lig), Batman Petrolspor (3.Lig), Darıca Geçlerbirliği (2.Lig), Osmaniyespor (3.Lig), Kocaeli Birlikspor (2.Lig ), Tekirdağspor (3.Lig), Osmanlıspor (3.Lig), Erzincanspor (3.Lig), Başkent Şafak (2.Lig), Kahramanmaraşspor (1.Lig) ve Fatih Karagümrük (3.Lig) takımlarında forma giyen tecrübeli file bekçisi ile anlşamaktan mutlu olduklarını belirtti.