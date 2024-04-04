Keşanspor, Taçspor’a 2-1 mağlup oldu

BAL 2.grupta mücadele eden Keşanspor dün Taçspor ile karşılaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 15.00’te başlayan karşılaşmada Keşanspor iyi bir futbol sergiledi.

Karşılaşmanın 43.dakikasında gelişen Taçspor atağında Yusuf attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Keşanspor beraberlik golü için üstün bir futbol oynadı.

66.dakikada sağ kanattan gelişen Keşanspor atağında ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Ramazan durumu 1-1’e getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın bu skorla bitmesi beklenirken, 90.dakikada gelişen Taçspor artağında Yusuf kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek takımını 2-1öne geçirdi.

Karşılaşmanın 3.uzatma dakikasında Keşanspor’un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Batuhan’ın şutu kaleci Cemal’in üzerinden geçerek direkten döndü ve karşılaşmada Taçspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Hakemler: Oğuzhan Çalışkan, Batuhan Akkuş, Ahmet Dilek

Taçspor: Cemal, Ahmet, Erol, Muhammet, İlyas, Yasin, Tunahan, Ahmet, Samet, Muhammet Çetin, Yusuf

Keşanspor: Emre, Sadullah, Eser, Müslüm, Semih, Kerem, Çağrı, Emre Aydın, Batuhan, Umut Ramazan

Goller: Dk.43-90 Yusuf (Taçspor)-Dk.66 Ramazan (Keşanspor)