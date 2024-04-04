Keşanspor, Taçspor’a 2-1 mağlup oldu
BAL 2 grupta mücadele eden Keşanspor dün Taçspor ile karşılaştı
BAL 2.grupta mücadele eden Keşanspor dün Taçspor ile karşılaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 15.00’te başlayan karşılaşmada Keşanspor iyi bir futbol sergiledi.
Karşılaşmanın 43.dakikasında gelişen Taçspor atağında Yusuf attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Keşanspor beraberlik golü için üstün bir futbol oynadı.
66.dakikada sağ kanattan gelişen Keşanspor atağında ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Ramazan durumu 1-1’e getiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın bu skorla bitmesi beklenirken, 90.dakikada gelişen Taçspor artağında Yusuf kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek takımını 2-1öne geçirdi.
Karşılaşmanın 3.uzatma dakikasında Keşanspor’un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Batuhan’ın şutu kaleci Cemal’in üzerinden geçerek direkten döndü ve karşılaşmada Taçspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Hakemler: Oğuzhan Çalışkan, Batuhan Akkuş, Ahmet Dilek
Taçspor: Cemal, Ahmet, Erol, Muhammet, İlyas, Yasin, Tunahan, Ahmet, Samet, Muhammet Çetin, Yusuf
Keşanspor: Emre, Sadullah, Eser, Müslüm, Semih, Kerem, Çağrı, Emre Aydın, Batuhan, Umut Ramazan
Goller: Dk.43-90 Yusuf (Taçspor)-Dk.66 Ramazan (Keşanspor)
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|7
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|1. Arsenal
|30
|68
|2. Liverpool
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|67
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|67
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|31
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|26
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|25
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|31
|22
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|31
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|15
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|30
|75
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|30
|67
|3. Girona
|30
|65
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|58
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|30
|56
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|42
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|41
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