Keşanspor sezon açılışını yarın yapacak
2023/2024 Futbol Sezonunda Bölgesel Amatör Lig 11.Grup’ta mücadele edecek olan Keşanspor sezon açılışını yarın düzenlenecek törenle gerçekleşecek.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Saat 17.00’de Keşan Atatürk Stadı’nda gerçekleşecek sezon açılış töreninin ardından Keşanspor Tekirdağ Süper Amatör Lig takımlarından Tekirdağsor ile dördüncü hazırlık maçını yapacak.
Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, sezon açılışına tüm futbolseverleri davet etti.
KIRKLARELİSPOR’A 2-0 YENİLDİ
Öte yandan Keşanspor geçtiğimiz Perşembe günü 2.Lig takımlarından Kırklarelispor ile Kırklareli’de oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti.
Keşanspor bugüne kadar kendi sahasında oynadığı hazırlık maçlarında Edirnespor U19 takımı ile 1-1 berabere kalırken Kepezspor’a 4-3 mağlup oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|4
|10
|2. Rizespor
|5
|10
|3. Fenerbahçe
|3
|9
|4. Kayserispor
|5
|9
|5. A.Demirspor
|4
|8
|6. Konyaspor
|5
|8
|7. Beşiktaş
|3
|7
|8. Hatayspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|4
|6
|10. Alanyaspor
|4
|6
|11. Sivasspor
|4
|5
|12. Kasımpasa
|4
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Antalyaspor
|4
|3
|15. Pendikspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|2
|2
|17. Ankaragücü
|4
|2
|18. Samsunspor
|4
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Gaziantep FK
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
|4. Ahlatçı Çorum FK
|5
|9
|5. Kocaelispor
|5
|9
|6. Bandırmaspor
|4
|8
|7. Keçiörengücü
|5
|8
|8. Şanlıurfaspor
|5
|8
|9. Bodrumspor
|4
|7
|10. Erzurumspor
|5
|6
|11. Sakaryaspor
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|4
|13. Adanaspor
|4
|3
|14. Giresunspor
|4
|3
|15. Boluspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Ümraniye
|5
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|5
|15
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Arsenal
|4
|10
|6. West Ham United
|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. Brentford
|5
|7
|9. Crystal Palace
|5
|7
|10. Fulham
|5
|7
|11. Nottingham Forest
|4
|6
|12. M. United
|5
|6
|13. Newcastle
|5
|4
|14. Chelsea
|4
|4
|15. Wolves
|5
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Burnley
|3
|0
|20. Luton Town
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Athletic Bilbao
|5
|10
|3. Girona
|4
|10
|4. Barcelona
|4
|10
|5. Valencia
|5
|9
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Real Betis
|4
|7
|9. Cadiz
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|6
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Deportivo Alaves
|5
|6
|13. Celta Vigo
|5
|5
|14. Getafe
|4
|4
|15. Mallorca
|5
|3
|16. Villarreal
|4
|3
|17. Granada
|4
|3
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0