Keşanspor Muhammet Karataş ile anlaştı

2023 /2024 Futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Keşanspor dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR/ Keşan postası (EDİRNE İGFA)

Keşanspor dış transferde Gaziantep FK U, Karşıyaka SK U., Çine Madran Bal ve Çanakkale Dardanelspor SAL’da forma giyen Muhammet Ali Karataş ile yeni sezon için anlaştı.

Karataş, kendisini Keşanspor’a getiren Keşanspor Başkanı Nehir Gergin ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, kulübünün başarısı için mücadele edeceğini belirtti.