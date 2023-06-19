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Keşanspor Masterler elendi
SPOR 19.06.2023, 09:43
Keşanspor Masterler penaltı atışları sonunda yenilerek elendiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Masterler Trakya Veteranlar Ligi Playoff maçında geçtiğimiz Cumartesi günü Çorlu Güven Veteranlar takımı ile karşılaştı.
Tekirdağ Merkez 1 Nolu sahada oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Bu sonuçla penaltılara giden maçta Keşanspor Masterler iki penaltı kaçırarak penaltılar sonucunda 5-3’ lük skorla elendi.
Keşanspor masterlerin golünü Serhat kaydederken, penaltı atışlarında Mehmet Ün, Mehmet Aydın ve Fırat Sıvacı penaltıları gole çevirdi.
Feyzullah Hardal ve Halil Aydın penaltı atışından yararlanamadı.
Keşanspor Masterler bu skorla elendi.
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