Keşanspor Lüleburgazspor’u konuk edecek
BAL 2.Grup'ta mücadele eden Edirne temsilcisi Keşanspor ligin 8.haftasında yarın Lüleburgazspor’u misafir edecek.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Saat 14.00’te Keşan Atatürk Stadı’nda başlayacak karşılaşmada Keşanspor’un hedefi rakibini yenerek mağlubiyet serisine son vermek ve 3 puanın sahibi olmak.
Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, yarınoynanacak karşılaşmaya takıma destek vermek üzere Keşan Atatürk Stadı’na davet etti.
Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;
Saat 14.00- Yuvacıkspor-Kullar 1975 Spor
Saat 14.00- Diliskelesispor-Taçspor
Saat 14.00- Gebzespor-Kapaklıspor
Saat 14.00- Keşanspor-Lüleburgazspor
Saat 14.00- Babaeskispor-Uzunköprüspor
Saat 14.00- Çorluspor 1947-Gölcükspor
Saat 14.00- İFA-Sarayspor 1953
Bay: Feriköyspor
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|31
|2. Galatasaray
|12
|31
|3. A.Demirspor
|12
|22
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|12
|22
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|12
|18
|9. Hatayspor
|13
|17
|10. Rizespor
|12
|17
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Karagümrük
|12
|14
|13. Sivasspor
|12
|14
|14. Ankaragücü
|12
|13
|15. Pendikspor
|12
|13
|16. Konyaspor
|12
|10
|17. Alanyaspor
|12
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|12
|26
|3. Bandırmaspor
|12
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|13
|20
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|13
|17
|10. Ahlatçı Çorum FK
|12
|14
|11. Manisa FK
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
|14. Ümraniye
|12
|12
|15. Şanlıurfaspor
|12
|11
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|12
|11
|18. Giresunspor
|12
|9
|19. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|28
|2. Liverpool
|12
|27
|3. Arsenal
|12
|27
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. M. United
|12
|21
|7. Newcastle
|12
|20
|8. Brighton
|12
|19
|9. West Ham United
|12
|17
|10. Chelsea
|12
|16
|11. Brentford
|12
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|12
|15
|14. Nottingham Forest
|12
|13
|15. Fulham
|12
|12
|16. Bournemouth
|12
|9
|17. Luton Town
|12
|6
|18. Sheffield United
|12
|5
|19. Everton
|12
|4
|20. Burnley
|12
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Barcelona
|13
|30
|4. Atletico Madrid
|12
|28
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Las Palmas
|13
|18
|9. Valencia
|13
|18
|10. Rayo Vallecano
|13
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Deportivo Alaves
|14
|15
|13. Osasuna
|13
|14
|14. Sevilla
|12
|12
|15. Villarreal
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|13
|8
|19. Granada
|14
|7
|20. Almeria
|13
|3