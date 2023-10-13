Keşanspor Kulübü: İç saha maçlarını ücretli yapmayı düşünüyoruz

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, FE TV’de Erdoğan Demir’in katıldığı Spor Zamanı Programı’nda kulübe üye olunması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’in hazırlayıp sunduğu Spor Zamanı programına konuk oldu.

Demir'in üyelikle ilgili yönelttiği “Keşanspor’a üye olmak isteyenler kulüp tarafından üye yapılmıyormuş? Bu konuda söylemler var?” şeklindeki soruya, “Bu şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Keşanspor’a üye olmak isteyenler doğrudan beni veya genel kaptanımız Nevruz Kaldı’yı arayabilirler. Hatta sayın Demir bu konuda size bu konuda talepte bulunanlar olursa lütfen beni arayın hemen gelip o arkadaşımızı kulübümüze üye yapalım. Tüm sporseverlerimizi kulübümüze üye olmaya davet ediyorum.” yanıtını verdi.

Gergin, ayrıca statta saha kenarlarına reklam alarak kulübe katkı elde etmeyi düşündüklerini ve Babaeski maçından sonraki iç saha maçlarında da girişi ücretli yapmayı düşündüklerini dile getirerek, “Umarım taraftarlarımız bu konuda anlayış gösterir ve kulübümüze katkı sağlar” dedi.