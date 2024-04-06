Keşanspor, Kullar 1975 Spor’u konuk edecek
BAL 2 Grupta mücadele eden Keşanspor, yarın Kullar 1975 Spor ile karşılaşacak
BAL 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, yarın Kullar 1975 Spor ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Atatürk Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak Keşanspor - Kullar 1975 Spor karşılaşmasında Keşanspor’un tek hedefi galibiyet.
Keşanspor’un 19.haftada kendi sahasında oynadığı ve 2-1 kazandığı Diliskelesispor maçını yöneten Gülçin Ajun’un yöneteceği karşılaşmanın yardımcı hakemliklerini de İbrahim Zengin ve Yusuf Eskici ve 4.hakemliğini de Zekeriya Kölsün yapacak.
Grupta yarın oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak karşılaşmaların programı da şöyle;
Feriköyspor-Taçspor
Çorluspor 1947-İFA
Gebzespor-Gölcükspor
Yuvacıkspor-Sarayspor 1953
Keşanspor-Kullar 1975 Spor
Lüleburgazspor-Kapaklıspor
Diliskelesispor-Uzunköprüspor
KARŞILAŞMA FE TV YOUTUBE KANALINDAN CANLI YAYINLANACAK
Saat 15.00'te başlayacak Keşanspor Kullar 1975 Spor maçı saat 14.30'dan itibaren Fe TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|31
|82
|3. Trabzonspor
|31
|52
|4. Beşiktaş
|31
|49
|5. Kasımpasa
|31
|46
|6. Rizespor
|31
|45
|7. Başakşehir
|31
|42
|8. Antalyaspor
|31
|42
|9. Alanyaspor
|31
|42
|10. Sivasspor
|31
|41
|11. A.Demirspor
|31
|39
|12. Samsunspor
|31
|37
|13. Kayserispor
|31
|36
|14. Ankaragücü
|31
|34
|15. Hatayspor
|31
|33
|16. Konyaspor
|31
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|31
|30
|19. Pendikspor
|31
|30
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|28
|64
|2. Göztepe
|28
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|28
|48
|4. Kocaelispor
|28
|48
|5. Bodrumspor
|28
|47
|6. Sakaryaspor
|28
|47
|7. Bandırmaspor
|28
|44
|8. Gençlerbirliği
|28
|43
|9. Boluspor
|28
|43
|10. Erzurumspor
|28
|40
|11. Ümraniye
|28
|34
|12. Keçiörengücü
|28
|32
|13. Manisa FK
|28
|31
|14. Şanlıurfaspor
|28
|30
|15. Adanaspor
|28
|30
|16. Tuzlaspor
|28
|28
|17. Altay
|28
|15
|18. Giresunspor
|28
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|70
|2. Arsenal
|30
|68
|3. M.City
|30
|67
|4. Aston Villa
|31
|59
|5. Tottenham
|30
|57
|6. M. United
|30
|49
|7. West Ham United
|31
|45
|8. Newcastle
|30
|44
|9. Brighton
|30
|43
|10. Wolves
|30
|42
|11. Chelsea
|29
|41
|12. Bournemouth
|30
|41
|13. Fulham
|31
|39
|14. Crystal Palace
|30
|30
|15. Brentford
|31
|28
|16. Everton
|30
|26
|17. Nottingham Forest
|31
|25
|18. Luton Town
|31
|22
|19. Burnley
|31
|19
|20. Sheffield United
|30
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|30
|42
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|30
|15
|20. Almeria
|30
|13