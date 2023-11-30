Keşanspor Kapaklı'ya hazırlanıyor

Keşanspor Kapaklıspor maçına galibiyet parolası ile hazırlanıyorErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig. 2. Grupta mücadele eden Keşanspor, önümüzdeki Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kapaklıspor maçı için çalışmalarını sürdürüyor.

Nevruz Kaldı, Cihan Yeşilırmak ve Feyzullah Hardal nezaretinde çalışmalarına geçtiğimiz Salı günü başlayan Keşanspor, geçtiğimiz hafta kendi sahasında oynadığı ve golsüz berabere kaldığı Lüleburgazspor maçındaki 2 puan kaybını Kapaklıspor maçında telafi etmek için hırsla çalışıyor.

Keşanspor, çalışmalarına bugün yapacağı çift kale maç ile devam edecek.

Cuma ve Cumartesi günleri yapacağı antrenmanla maç saatini beklemeye başlayacak olan Keşanspor’un Kapaklıspor deplasmanından hedefi sahadan galibiyet ve 3 puan ile ayrılmak olacak.