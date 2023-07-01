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Keşanspor kaleci Afşin ile anlaştı
SPOR 01.07.2023, 09:53
2023 -2024 futbol sezonunda BAL’da mücadele edecek olan Keşanspor transfer çalışmalarına devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Keşanspor, bir süreden beri görüştüğü kaleci Afşin Polat ile anlaşarak sözleşme imzaladı.
Polat, yeni sezon için Keşanspor’da olmaktan mutluluk duyacağını belirterek, “Yeni sezonda Keşanpor’un başarısı için arkadaşlarımla birlikte ter dökeceğim. Transferim nedeniyle başta kulüp başkanım Nehir Gergin olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerime teşekkür ederim” dedi.
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