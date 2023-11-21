Keşanspor İsmet Çelen ile yollarını ayırdı

2022/2023 futbol sezonun ilk yarısının ardından Keşanspor’da göreve başlayan ve Süper Amatör Lig şampiyonu olarak baraj maçını kazanarak BAL’a çıkaran Keşanspor Antrenörü İsmet Çelen BAL Ligi’ndeki son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle Keşanspor Yönetim Kurulu tarafından görevden alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor'un sosyal medyasında yer alan paylaşımda, antrenör İsmet Çelen ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin sona erdirildiği açıklandı.

Açıklamada, “Geçtiğimiz sezonun yarısından itibaren çalıştığımız A takım teknik direktörümüz Sn. İsmet Çelen karşılıklı anlaşarak çalışmamızı sonlandırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz. Takımımız Cihan Yeşilırmak, Feyzullah Hardal, Nevruz Kaldı yönetiminde çalışmalarına devam edecektir.” ifadeleri yer aldı.