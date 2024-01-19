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Keşanspor ikinci yarıya hazırlanıyor
SPOR 19.01.2024, 15:02
Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta mücadele eden Keşanspor 28 Ocak Pazar günü başlayacak ligin ikinci yarı müsabakaları için çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Verilen 1 haftalık iznin ardından toplanan Keşanspor, çalışmalarını Antrenör Cihan Yeşilırmak, Nevruz Kaldı ve Feyzullah Hardal nezaretinde Keşan Atatürk Stadı’nda sürdürüyor.
Kondüsyon ve taktik çalışmaları ile devam eden antrenmanlar, çift kale maçlarla devam ediyor.
Keşanspor 28 Ocak Pazar günü ikinci yarının ilk maçında deplasmanda oynayacağı Babaeskispor maçı için çalışmalarını sürdürüyor.
Keşanspor ligin ilk maçında Keşan’da oynadığı Babaeskispor’u Ramazan Akarsu’nun 5 golü ile 5-0 mağlup etmişti.
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