Keşanspor, Gölcükspor maçını 20 Aralık’ta oynayacak

Keşanspor 17 Aralık Pazar günü kendi evinde oynayacağı Gölcükspor maçını 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te oynayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 2.grupta mücadele eden Keşanspor’un 17 Aralık Pazar günü oynayacağı ancak Ankaragücü-Çaykur Rizespopr maçında hakem Halil Umut Meler’e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve bazı yöneticilerin maç sonunda saldırmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye’deki tüm liglerin süresiz ertelendiğini açıklamıştı.

TFF'den yeni yapılan açıklamada da liglerin 19 Aralık Salı günü başlayacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından BAL’daki maçlarında 20 Aralık Çarşamba günü başlayacağı öğrenildi.

Buna göre Keşanspor 17 Aralık Pazar günü kendi evinde oynayacağı Gölcükspor maçını 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te oynayacak.

20 Aralık Çarşamba günü BAL 2.Grupta oynanacak maçların programı şöyle;

Saat: 14.00- Lüleburgazspor-Taçspor

Saat: 14.00- Yuvacıkspor-İFA

Saat: 14.00- Çorluspor 1947-Babaeskispor

Saat: 14.00- Keşanspor-Gölcükspor

Saat: 14.00- Diliskelesispor-Sarayspor 1953

Saat: 14.00- Gebzespor-Uzunköprüspor

Saat: 14.30- Feriköyspor-Kullar 1975 Spor

Bay: Kapaklı