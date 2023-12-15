Keşanspor, Gölcükspor maçını 20 Aralık’ta oynayacak
Keşanspor 17 Aralık Pazar günü kendi evinde oynayacağı Gölcükspor maçını 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te oynayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 2.grupta mücadele eden Keşanspor’un 17 Aralık Pazar günü oynayacağı ancak Ankaragücü-Çaykur Rizespopr maçında hakem Halil Umut Meler’e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve bazı yöneticilerin maç sonunda saldırmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye’deki tüm liglerin süresiz ertelendiğini açıklamıştı.
TFF'den yeni yapılan açıklamada da liglerin 19 Aralık Salı günü başlayacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından BAL’daki maçlarında 20 Aralık Çarşamba günü başlayacağı öğrenildi.
Buna göre Keşanspor 17 Aralık Pazar günü kendi evinde oynayacağı Gölcükspor maçını 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te oynayacak.
20 Aralık Çarşamba günü BAL 2.Grupta oynanacak maçların programı şöyle;
Saat: 14.00- Lüleburgazspor-Taçspor
Saat: 14.00- Yuvacıkspor-İFA
Saat: 14.00- Çorluspor 1947-Babaeskispor
Saat: 14.00- Keşanspor-Gölcükspor
Saat: 14.00- Diliskelesispor-Sarayspor 1953
Saat: 14.00- Gebzespor-Uzunköprüspor
Saat: 14.30- Feriköyspor-Kullar 1975 Spor
Bay: Kapaklı
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|40
|2. Galatasaray
|15
|40
|3. Kayserispor
|15
|29
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. A.Demirspor
|15
|23
|7. Antalyaspor
|15
|23
|8. Rizespor
|15
|22
|9. Kasımpasa
|15
|21
|10. Hatayspor
|15
|18
|11. Ankaragücü
|15
|18
|12. Sivasspor
|15
|18
|13. Karagümrük
|15
|17
|14. Başakşehir
|15
|15
|15. Gaziantep FK
|15
|15
|16. Konyaspor
|15
|14
|17. Samsunspor
|15
|14
|18. Alanyaspor
|15
|14
|19. Pendikspor
|15
|13
|20. İstanbulspor
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|39
|2. Kocaelispor
|15
|32
|3. Göztepe
|15
|29
|4. Bandırmaspor
|15
|26
|5. Sakaryaspor
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Gençlerbirliği
|15
|24
|8. Ahlatçı Çorum FK
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|19
|10. Boluspor
|15
|19
|11. Manisa FK
|15
|18
|12. Erzurumspor
|15
|18
|13. Ümraniye
|15
|18
|14. Adanaspor
|15
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|15
|9
|19. Altay
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|37
|2. Arsenal
|16
|36
|3. Aston Villa
|16
|35
|4. M.City
|16
|33
|5. Tottenham
|16
|30
|6. M. United
|16
|27
|7. Newcastle
|16
|26
|8. Brighton
|16
|26
|9. West Ham United
|16
|24
|10. Fulham
|16
|21
|11. Brentford
|16
|19
|12. Chelsea
|16
|19
|13. Wolves
|16
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|16
|16
|16. Nottingham Forest
|16
|14
|17. Everton
|16
|13
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|39
|3. Atletico Madrid
|15
|34
|4. Barcelona
|16
|34
|5. Athletic Bilbao
|16
|29
|6. Real Sociedad
|16
|29
|7. Real Betis
|16
|26
|8. Las Palmas
|16
|24
|9. Getafe
|16
|22
|10. Rayo Vallecano
|16
|20
|11. Valencia
|16
|19
|12. Deportivo Alaves
|16
|16
|13. Villarreal
|16
|16
|14. Osasuna
|16
|16
|15. Mallorca
|16
|14
|16. Sevilla
|15
|13
|17. Cadiz
|16
|13
|18. Celta Vigo
|16
|10
|19. Granada
|16
|8
|20. Almeria
|16
|4