Son Dakika

Keşanspor galibiyeti uzatmanın son dakikasında kaçırdı

SPOR 08.01.2024, 09:38
Keşanspor galibiyeti uzatmanın son dakikasında kaçırdı

Bölgesel Amatör Lig 2.grupta mücadele eden Keşanspor ilk yarının son maçında bugün İFA ile deplasmanda karşılaştı. Keşanspor galibiyeti uzatmanın son dakikasında kaçırdıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor maç öncesi 2012 yılında Antalya’ya kampa giderken takım otobüsünün devrilmesi sonucu trafik kazasında hayatını kaybeden Can Çetinkaya ve Güner Yıldız’ın 12. Ölüm yıldönümleri nedeniyle iki oyuncu  anısına üzerinde Can ve Güner’in fotoğraflarının olduğu “Mekanınız Cennet Olsun, Sizi Unutmayacağız" yazılı pankartla sahaya çıktı.

43. dakikada İFA sol kanattan bir köşe atışı kazandı, köşe atışında Keşanspor defansı müdahale edemeyince sağ altı pasta topla buluşan Ozan düzgün ve yerden bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Keşanspor’un  45+2’de geliştirdiği atakta Ramazan Keşanspor’un kafa vuruşu ile beraberlik golünü kaydetti ve maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takımda oyuna temkinli başladı.

Karşılaşmanın 80.dakikasında Muhammed kaleci Ahmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ahmet topu kornere çeldi. Karşılaşma duraklamalar nedeniyle 7 dakika uzatıldı.

90+5’inci dakikada gelişen Keşanspor atağında Eren’in pası ile İFA ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Kutay yaptığı mükemmel bir vuruşla kaleci Burak’ı avlayarak Keşanspor’u 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın böyle bitmesi beklenirken gelişen İFA atağında ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan oyuncu yere düştü ve top eline çarptı, Keşansporlu futbolcular topu ceza sahası dışına taşıyamayınca devam eden pozisyonda topla buluşan Mehmet Ali kalabalık Keşanspor defansının arasında yerden bir vuruşla topa vurdu. Kaptan Müslüm’e çarpan top kaleci Ahmet’i yanılttı ve Keşanspor ağları ile buluştu.

Golün santrasının ardından karşılaşma sona erdi ve maç 2-2 berabere sonuçlandı. Keşansporlu taraftarlar  ve futbolcular son uzatma dakikasında yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için sahadan büyük üzüntü ile ayrıldı.

İFA- Keşanspor: 2-2 Hakemler:Hikmet Ayberk Han,Uğur Çelik, Ceren Hanife Bahadır
İFA: Burak, Mehmet Ali, Ufuk, Ayhan, Bora, Mehmet, Selahattin (Samet), Harun(Muhammed) , Ozan (Kadir), Mahsum (Özer)
Keşanspor: Ahmet, Serhat (Altunay), Eser, Müslüm, Emre, Semih, Mustafa, Sadullah, Çağrı (Batuhan), Ramazan(Eren), Gökhan (Kutay)
Gol: 43 Ozan, 90+7 Mehmet Ali (İFA), 45+2  Ramazan, 90+5 Kutay (Keşanspor)

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