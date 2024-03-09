Keşanspor, Feriköyspor’u konuk edecek
Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta mücadele eden ve 21.haftayı bay olarak geçiren Keşanspor ligin 22.haftasında İstanbul temsilcisi Feriköyspor’u konuk edecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, İzmir Bölgesi hakemlerinden Emre Koçanalı, Sadık Kaan Karakaya ve Nurullah Bayram’ın yöneteceği ve saat 14.00’te Keşan Atatürk Stadı’nda başlayacak karşılaşmaya tüm futbolseverleri davet etti.
Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;
Saat 14.00- Keşanspor-Feriköyspor
Saat 14.00- Gebzespor-Lüleburgazspor
Saat 14.00- Diliskelesispor-Kapaklıspor
Saat 14.00- Yuvacıkspor-Taçspor
Saat 14.00- Çorluspor 1947-Kullar 1975 Spor
Saat 14.00- Babaeskispor- Gölcükspor
Saat 15.00- İFA-Uzunköprüspor
Bay: Sarayspor 1953
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|28
|73
|3. Trabzonspor
|28
|46
|4. Beşiktaş
|28
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Başakşehir
|28
|39
|7. Rizespor
|29
|39
|8. Antalyaspor
|28
|38
|9. Sivasspor
|28
|38
|10. A.Demirspor
|28
|35
|11. Kayserispor
|28
|35
|12. Samsunspor
|28
|33
|13. Alanyaspor
|28
|33
|14. Konyaspor
|28
|31
|15. Ankaragücü
|28
|30
|16. Hatayspor
|28
|29
|17. Karagümrük
|28
|29
|18. Gaziantep FK
|28
|29
|19. Pendikspor
|28
|26
|20. İstanbulspor
|28
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|25
|61
|2. Göztepe
|25
|52
|3. Kocaelispor
|25
|45
|4. Sakaryaspor
|25
|43
|5. Bodrumspor
|25
|42
|6. Boluspor
|26
|42
|7. Bandırmaspor
|25
|40
|8. Ahlatçı Çorum FK
|25
|39
|9. Gençlerbirliği
|25
|34
|10. Erzurumspor
|25
|31
|11. Keçiörengücü
|25
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Adanaspor
|25
|26
|15. Şanlıurfaspor
|25
|24
|16. Tuzlaspor
|25
|24
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|27
|62
|3. Arsenal
|27
|61
|4. Aston Villa
|27
|55
|5. Tottenham
|26
|50
|6. M. United
|27
|44
|7. West Ham United
|27
|42
|8. Newcastle
|27
|40
|9. Brighton
|27
|39
|10. Wolves
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|27
|35
|13. Bournemouth
|26
|31
|14. Crystal Palace
|27
|28
|15. Brentford
|27
|26
|16. Everton
|27
|25
|17. Nottingham Forest
|27
|24
|18. Luton Town
|26
|20
|19. Burnley
|27
|13
|20. Sheffield United
|27
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Barcelona
|28
|61
|3. Girona
|27
|59
|4. Atletico Madrid
|27
|55
|5. Athletic Bilbao
|27
|50
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Real Sociedad
|27
|40
|8. Las Palmas
|27
|37
|9. Valencia
|26
|37
|10. Osasuna
|27
|36
|11. Getafe
|27
|35
|12. Villarreal
|27
|32
|13. Deportivo Alaves
|27
|29
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|28
|27
|16. Rayo Vallecano
|27
|26
|17. Celta Vigo
|27
|24
|18. Cadiz
|27
|19
|19. Granada
|26
|14
|20. Almeria
|27
|9