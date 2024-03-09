Keşanspor, Feriköyspor’u konuk edecek

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta mücadele eden ve 21.haftayı bay olarak geçiren Keşanspor ligin 22.haftasında İstanbul temsilcisi Feriköyspor’u konuk edecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, İzmir Bölgesi hakemlerinden Emre Koçanalı, Sadık Kaan Karakaya ve Nurullah Bayram’ın yöneteceği ve saat 14.00’te Keşan Atatürk Stadı’nda başlayacak karşılaşmaya tüm futbolseverleri davet etti.

Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;

Saat 14.00- Keşanspor-Feriköyspor

Saat 14.00- Gebzespor-Lüleburgazspor

Saat 14.00- Diliskelesispor-Kapaklıspor

Saat 14.00- Yuvacıkspor-Taçspor

Saat 14.00- Çorluspor 1947-Kullar 1975 Spor

Saat 14.00- Babaeskispor- Gölcükspor

Saat 15.00- İFA-Uzunköprüspor

Bay: Sarayspor 1953