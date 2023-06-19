Keşanspor Eren Daniş ile anlaştı

2023 /2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Keşanspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor, dış transferde Eren Daniş ile anlaşarak sözleşme imzaladı.

Daniş, kendisinin Keşansporlu olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, önümüzdeki sezon Keşanspor’un başarısı için forma giymekten mutluluk duyacağını ifade edderek, Keşanspor Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.