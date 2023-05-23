Keşanspor 'Er'le anlaştı

Keşanspor Gürkan Er ile yeni sezon için anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu sezon Keşanspor’un kaptanlığını yapan Gürkan Er, yeni sezonda da Keşanspor’la devam edecek.

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, bu sezon başarılı futbolu ile takıma katkı sağlayan kaptan Gürkan Er ile yeni sezon için görüşerek anlaştıklarını belirtti.

Gergin, yeni sezon için tekrar anlaşmaya vardıkları İsmet Çelen hocanın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdüreceklerini belirtti.

Gergin “2023/2024 sezonunda daha güçlü bir takım yaratabilmek için elimizden geleni imkanlar ölçüsünde uğraşacağız. Önümüzdeki sezon ya Bölgesel Amatör Lig’de ya da kurulması gündemde olan Türkiye 4.Ligi’nde mücadele edeceğiz. Bu konuda Türkiye Futbol Fedrasyonu’nun vereceği kararı tüm spor kamuoyu gibi biz de bekliyoruz” dedi.