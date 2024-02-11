Son Dakika
Keşanspor, Edirne Genç Aslanlar’ı devirdi
SPOR 11.02.2024, 07:50
Keşanspor, Edirne Genç Aslanlar önünde rahat bir galibiyet elde etti.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Edirne U18 Ligi’nde mücadele eden Keşanspor geçtiğimiz Cumartesi günü deplasmanda Edirne Genç Aslanlar ile karşılaştı.
Saat 15.30’da Saraçhane Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Keşanspor 3-1 kazanarak sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrılan taraf oldu.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|66
|2. Fenerbahçe
|25
|64
|3. Beşiktaş
|24
|39
|4. Kasımpasa
|25
|38
|5. Trabzonspor
|24
|37
|6. Rizespor
|25
|36
|7. Antalyaspor
|24
|34
|8. Başakşehir
|25
|33
|9. Sivasspor
|25
|33
|10. A.Demirspor
|25
|31
|11. Ankaragücü
|25
|29
|12. Hatayspor
|24
|28
|13. Kayserispor
|24
|28
|14. Alanyaspor
|25
|28
|15. Karagümrük
|25
|27
|16. Gaziantep FK
|25
|27
|17. Samsunspor
|24
|26
|18. Pendikspor
|25
|26
|19. Konyaspor
|25
|25
|20. İstanbulspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|49
|2. Göztepe
|22
|45
|3. Kocaelispor
|22
|43
|4. Bodrumspor
|22
|39
|5. Sakaryaspor
|22
|37
|6. Ahlatçı Çorum FK
|22
|35
|7. Boluspor
|22
|33
|8. Bandırmaspor
|22
|33
|9. Gençlerbirliği
|21
|32
|10. Erzurumspor
|22
|27
|11. Ümraniye
|22
|27
|12. Manisa FK
|22
|26
|13. Keçiörengücü
|22
|26
|14. Adanaspor
|22
|23
|15. Tuzlaspor
|22
|22
|16. Şanlıurfaspor
|22
|19
|17. Altay
|22
|12
|18. Giresunspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|54
|2. M.City
|23
|52
|3. Arsenal
|24
|52
|4. Tottenham
|24
|47
|5. Aston Villa
|24
|46
|6. M. United
|24
|41
|7. Newcastle
|24
|36
|8. West Ham United
|24
|36
|9. Brighton
|24
|35
|10. Wolves
|24
|32
|11. Chelsea
|23
|31
|12. Fulham
|24
|29
|13. Bournemouth
|23
|27
|14. Brentford
|23
|25
|15. Crystal Palace
|23
|24
|16. Nottingham Forest
|24
|21
|17. Luton Town
|23
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|61
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|24
|51
|4. Atletico Madrid
|24
|48
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Betis
|24
|38
|7. Real Sociedad
|24
|37
|8. Las Palmas
|24
|35
|9. Valencia
|24
|35
|10. Getafe
|24
|33
|11. Osasuna
|24
|29
|12. Deportivo Alaves
|24
|27
|13. Villarreal
|24
|25
|14. Rayo Vallecano
|24
|24
|15. Sevilla
|24
|23
|16. Mallorca
|24
|23
|17. Celta Vigo
|24
|20
|18. Cadiz
|24
|17
|19. Granada
|24
|13
|20. Almeria
|23
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü