Keşanspor, Edirne Genç Aslanlar’ı devirdi

Keşanspor, Edirne Genç Aslanlar önünde rahat bir galibiyet elde etti.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne U18 Ligi’nde mücadele eden Keşanspor geçtiğimiz Cumartesi günü deplasmanda Edirne Genç Aslanlar ile karşılaştı.

Saat 15.30’da Saraçhane Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Keşanspor 3-1 kazanarak sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrılan taraf oldu.