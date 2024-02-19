Keşanspor Diliskelesispor’u da devirdi: 2-1

Keşanspor dün kendi sahasında karşılkaştığı Dililiskeesipor’u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.Erdoğan DEMİR- EDİRNE (İGFA) - Keşan Atatürk Stadı’nda 14.00’te başlayan karşılaşmayı 1.500’e yakın taraftar izledi.

Maç öncesi açıklama yapan Keşanspor Antrenörü Cihan Yeşilırmak, Furkan, Müslüm, Emre Aydın, Gökhan’ın sakatlıkları olduğunu, Çağrı ve Ramazan’ın da sakat sakat kadroya alındığını belirtti.

Maça Keşanspor rakibine oranla daha üstün bir şekilde başladı.

27.dakikada gelişen Keşanspor atağında Batuhan’ın orta sahadan attığı ara pası iyi takip eden Eren rakibinin müdahalesine rağmen topla driplinmg yaparak ceza sahasına girdi ve kaleci Emre’nin yanından yerden düzgün bir vuruşla Keşanspor’u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımında posizyonları golü getirmeyince Keşanspor ilk yarıda soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Keşasnpor’a karşı ağırlığını koyan Diliskelesipor oldu.

48.dakikada Diliskelesispor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Eser kafayla topu uzaklaştırmak isterken top yere düşerken Eser’in eline çarptı ve ceza sahasondaki bu pozizyonla Diliskelesispor bir penaltı atışı kazandı. Atışı kullan Emre Aktaş durumu 1-1 yaptı.

58.dakikada gelişen Keşanspor atağında top Diliskelesispor defansının eline çarptı hakem Gülçin Ajun poizsyonu devam ettirdi.

83.dakikada Keşanspor orta sahasından sağ kanattan geliştirdiği atakta Mustafa kendi sahasından sağ kanada attığı topa müthiş bir dripling yapan Çağrı topa yetişerek kendine destek veren Batuhan’a pasını verdi. Ceza sahasına giren Batuhan’ın ortasında arka direkte topla buluşan Keşanspor’un golcüsü Ramazan attığı golle durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşma 6 dakika uzatıldı.Uzatma dakikalarında da başka gol olmayınca Keşanspor maçtan 2-1 galibiyet ve 3 puanla ayrıldı ve puanını 26’ya çıkardı.Maçın ardından Keşanspor takımı tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarları ile paylaştı.

Hakemler: Gülçin Ajun, Mehmet Arslan, Talha Sarıoğlan

Keşanspor: Emre, Sadullah, Eser, Kerem, Semih, Mustafa, Çağrı,(Umut),Altunay (Mushap)), Batuhan, Eren (Emre), Ramazan (Murat)

Diliskelesispor: Emre, Ahmet, Alperen (Yunus), Mert (Levent), Gürol, Yusuf, Emre Atıcı (Görkem), Yasin, Emre (Oğuz), İbrahim (Salih), Mücehid ,

Gol: Dk. 27 Eren, Dk. 83 Ramazan (Keşanspor), Dk. 48 Emre Aktaş (Penaltıdan) Diliskelesispor