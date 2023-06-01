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Keşanspor'da iç ve dış transfer
SPOR 01.06.2023, 13:19
Keşanspor iç transferde Altunay, dış transferde Onurhan ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2023/2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Keşanspor iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Keşanspor iç transferde Altunay Kaldı ile anlaşırken, dış transferde de Onurhan Seven ile anlaşma sağladı ve yeni sezon için sözleşme imzaladı.
Keşanspor’dan yapılan açıklamaya göre, Onurhan Seven’ in; Lileburgazspor (3.lig), Sarayönü Belediyespor, Paşabahçe, Çorlu Kültürspor, Yüksekova Belediyespor, Vizespor, Karlıova Yıldırımspor, Torbalıspor takımlarında forma giydiği açıklandı.
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