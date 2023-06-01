Keşanspor'da eski yönetime 'yapılandırma' çağrısı

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, Keşanspor’un SGK borçları ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Keşanspor geçmiş dönem yöneticilerini bu borçlarla ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapmak üzere toplantıya davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, geçmiş dönemdeki Keşanspor yöneticilerine çağrıda bulundu.

Başkan Gergin, "Geçmiş Dönem Yöneticilerine Çağrımdır" diyerek yaptığı yazılı açıklamada, Keşan Spor Kulübü’nün geçmiş dönemlerden gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının geçmiş dönem yöneticilerine tahakkuku ve kendilerinden tahsilatı talep edildiği ve bununla ilgili o dönemde yapılan toplantılar neticesinde "Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Kanunu’nu" beklemek kararı alındığını anımsattı.

Gelinen noktada borçları yapılandırma ve tek ödeme ile kapatma imkanı doğduğunu vurgulayan Gergin, açıklamasında; "2 milyon TL'yi aşan borcumuzun faiz ve diğer masraflarından arındırdıktan sonra kalan ana para miktarını ve bazı cezalar toplamını ödeyerek Keşan Spor’un geçmiş, bugünkü ve gelecekteki yöneticilerini büyük bir sorundan kurtarmış olacağız. Borçlu olan yönetimlerde bulunmuş geçmiş yöneticilerimizin toplantıya iştirak ederek, sorunun çözümünde katkıda bulunmalarını kendilerinden istirham ediyorum. Böylesine büyük fırsatı değerlendirerek, hepimize rahatsızlık veren bu konuyu ortadan kaldırmak için el birliğiyle gerekli bütçenin toplanacağına inanıyorum. 7 Haziran Saat 20:00’da Saros Hotelin karşı çaprazında bulunan Salon Bomonti’de buluşmaya davet ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.