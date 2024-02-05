Keşanspor, Çorluspor 1947’e 3-0 mağlup oldu

BAL 2.Grupta ikinci yarının ikinci maçında dün kendi sahasında Çorluspor 1947 ile karşılaşan Keşanspor 7 haftalık yenilmezlik ünvanını 3-0 yenilerek kaybetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 14.00’te Keşan Atatürk Stadı’nda başlayan karşılaşmayı Keşanlı 1500’e yakın taraftar ve 200’e yakın Çorluspor 1947 taraftarı olmak üzere yaklaşık 2 bin taraftar izledi.

Maçı ayrıca Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ile CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan ile Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Karşılaşmada iki takımda oyuna birbirini tartarak oyuna başladı ve bir orta saha şeklinde geçen karşılaşmanın golsüz sona ereceği beklenirken, 2 dakika uzatılan maçın 45+2. dakikakasında Çorluspor 1947 kalecisi Emre’nin kullandığı uzun degajda topu kovalayan Necati, Çağrı’nın müdahale etmesine rağmen ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın 45+5 dakikasında Çorluspor 1947 sol kanattan bir serbest vuruş kazandı. Tamer’in kullandığı serbest vuruşta Keşanspor ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Miraç’ın kafa vuruşunda topa dokunan Ali golü attı ve santra yapılmadan ilk yarı sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Çorluspor1947 51.dakikada kaptan Serdal ile bir gol daha bularak durumu 3-0 yaptı.

Keşanspor’un demoralize olduğu karşılaşmanı geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çorluspor 1947 karşılaşmadan 3-0 galibiyet ve 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Maçta iki takım taraftarlarının centilmence davranışları da dikkatleri çekti.

Hakemler: Alp Tanırgan, Eshan Kartal,Emre Kaya

Keşanspor: Emre, Sadullah (Altunay), Eser, Müslüm, Semih, Mustafa, Çağrı, Mushap (Umut), Batuhan, Eren,(Furkan), Ramazan

Çorluspor 1947: Emre, Miraç, Hğseyin, Fırat, Tamer, Gökhan, Kerim, (Muhammed Burak) Serdal (Mustafa),Emin (Osman), Necati (Dursun), Ali (Sertaç)

Goller: Dk.45+2 Necati, Dk.45+5 Ali, Dk.51 Serdal