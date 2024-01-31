Keşanspor, Çorluspor 1947 maçının çalışmalarına başladı
Bölgesel Amatör Lig 2 Grupta mücadele eden ve ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Babaeskispor’u 4-0 yenen Keşanspor, bu hafta kendi sahasında oynayacağı Çorluspor 1947 maçının çalışmalarına dün başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cihan Yeşilırmak, Nevruz Kaldı ve Feyzullah Hardal nezaretinde çalışmalarına Keşan Atatürk Stadı’nda başlayan Keşanspor, teknik ve kondüyon çalışması ile Çorluspor 1947 maçının hazırlıklarına başladı.
Futbolcuların antrenmanda Babaeskispor maçındaki galibiyet nedeniyle hırslı ve moralli oldukları öğrenildi.
Takımda sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Emre Aydın’ın bu maça yetiştirilebilmesi için tedavisinin devam ettiği ve iyileşmesi halinde Çorluspor 1947 maçında kadrodaki yerini alabileceği, iyileşemezse üçüncü hafta Kocaeli’de oynanacak Yuvacıkspor maçında formasın kavuşması bekleniyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|23
|60
|2. Galatasaray
|23
|60
|3. Trabzonspor
|23
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|23
|34
|7. Kasımpasa
|23
|32
|8. A.Demirspor
|23
|31
|9. Başakşehir
|23
|30
|10. Sivasspor
|23
|29
|11. Ankaragücü
|23
|28
|12. Kayserispor
|23
|27
|13. Alanyaspor
|23
|27
|14. Samsunspor
|23
|26
|15. Hatayspor
|23
|25
|16. Karagümrük
|23
|24
|17. Gaziantep FK
|23
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Sakaryaspor
|20
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Boluspor
|20
|29
|10. Ümraniye
|20
|24
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Erzurumspor
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|20
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. Arsenal
|22
|46
|3. M.City
|20
|43
|4. Aston Villa
|22
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Newcastle
|22
|32
|8. Brighton
|22
|32
|9. M. United
|21
|32
|10. Chelsea
|21
|31
|11. Wolves
|21
|29
|12. Fulham
|22
|25
|13. Bournemouth
|20
|25
|14. Crystal Palace
|22
|24
|15. Brentford
|20
|22
|16. Nottingham Forest
|22
|20
|17. Luton Town
|21
|19
|18. Everton
|22
|18
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|22
|55
|2. Real Madrid
|21
|54
|3. Atletico Madrid
|21
|44
|4. Barcelona
|21
|44
|5. Athletic Bilbao
|22
|42
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|21
|29
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|21
|26
|13. Rayo Vallecano
|21
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|22
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|22
|11
|20. Almeria
|22
|6