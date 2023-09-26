Keşanspor BAL 2. Grupta mücadele edecek

2023/2024 Futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek Keşanspor 2.Grupta yer alacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor’un yer alacağı gruptaki 3 İstanbul takımı henüz açıklanmazken grupta yer alan diğer takımlar şöyle; Babaeskispor, Lüleburgazspor (Kırklareli) Uzunköprüspor (Edirne), Diliskelesispor, Gebzespor, Gölcükspor, Kullar1975 Spor, Yuvacıkspor (Kocaeli), Çorluspor 1947, Kapaklıspor, Sarayspor 1953(Tekirdağ)

Grupta maçlar 15 Ekim Pazar günü başlayacak.