Keşanspor Babaeskispor’u 5-0 ile uğurladı

Babaeskispor karşılaşmasında Keşanspor'un 5 golünü de Ramazan kaydetti.Erdoğan DEMİR - Sonay CAN / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, dün kendi sahasında Babaeskispor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesi Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvcaıoğlu bir konuşma yaparak yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek takımı yalnız bırakmayan tüm taraftarlara teşekkür etti.

Karşılaşmayı Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvcacıoğlu, Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ile 3 bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakibine üstünlük kuran Keşanspor 33.dakikada geliştirdiği atakta Ramazan Keşanspor’u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Geri kalan dakikalarda her iki takımda gol atamayınca Keşanspor devre arasında soyunma odasına 1-0 galibiyet ile girdi.

Maçın ikinci yarısının ilk 5 dakikasında iki takımda kontrollü bir futbol sergileyemedi.

52.dakikada gelişen Keşanspor atağında Batuhan’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Güven topu elinden sektirdi topu iyi takip eden Ramazan kendisinin ve takımının 2.golünü kaydetti.

63. dakikadaki Keşanspor atağından soldan Nihat’ın yaptığı ortada Ramazan güzel bir kafa vuruşu ile hat trick yaparak durumu 3-0 yaptı.

75.dakikada yine Keşanspor’un gelişen atağında Furkan’ın vuruşunda kaleci Güven yine topu elinden sektirdi ve dönen topu takip eden Ramazan güzel bir vuruşla durumu 4-0’a getirdi.

Ramazan 79.dakikada ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşarak mükemmel bir vuruşla kaleci Güven’in üzerinde topu ağlara göndererek durumu 5-0 yaptı.

Karşılaşma Ramazan’ın attığı 5 golle Keşanspor’un 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşma ardından konuşan Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, ligin ilk maçında aldıkları 5-0 net galibiyetle mutlu olduklarını belirterek “Tabi bu 28 haftalık uzun bir maraton, taraftarlarımızın bugün bizlere gösterdiği büyük ilgi de bizleri çok memnun etti. Bugün yaklaşık 3 bin taraftarımızı bizi yalnız bırakmadı. Keşanspor o özlediği günlere bugün geri döndü diyebiliriz. Teknik heyeti ve tüm oyuncularımızı kutluyorum” dedi.