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Keşanspor Babaeskispor maçına hazırlanıyor

SPOR 24.01.2024, 09:48
Keşanspor Babaeskispor maçına hazırlanıyor

Kulüp Başkanı Nehir Gergin, İGFA Edirne Temsilcimiz Erdoğan Demir'e yaptığı özel açıklama Keşanspor’da 4 oyuncunun takımdan ayrıldığını 5 oyuncunun da transfer edildiğini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 2.grubunda mücadele eden Keşanspor, 28 Ocak Pazar günü başlayacak ikinci yarı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Keşan Atatürk Stadı’nda Cihan Yeşilırmak, Nevruz Kaldı ve Feyzullah Hardal nezaretinde çalışmalarını sürdüren Keşanspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Babaeskispor maçının da teknik ve taktik çalışmalarını sürdürüyor.

NEHİR GERGİN’DEN İGFA'YA ÖZEL AÇIKLAMA

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin; İGFA Edirne Temsilcimiz  Erdoğan Demir’’e yaptığı özel açıklamada ise Keşanspor’da kaleci Ahmet, Kutay, Serhat ve Nihat’ın devre arası itibari ile takımdan ayrıldıklarını, giden bu 4 oyuncunun yerine ise 5 oyuncunun transfer edildiğini ve oyuncuların takımla antrenmanlara çıkmaya başladığını ve işlemlerinin tamamlanmasından sonra da transferlerin kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Gergin ayrıca sezon sonuna kadar aynı teknik kadro ile yola devam edileceğini de söyledi.

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