Keşanspor, Babaeskispor'a hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta mücadele edecek olan Keşanspor, 15 Ekim Pazar günü oynayacağı Babaeskispor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor geçtiğimiz Salı gününden bu yana Keşan Atatürk Stadı’nda Babaeskispor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Keşanspor Antrenörü İsmet Çelen nezaretinde sürdürdüğü çalışmaları dün çift kale ile devam ettirdi.

Çelen, takımın Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ettiğini belirterek “Futbolcularımız oynayacakları ilk maçına büyük bir hırsla hazırlanıyor. Pazar günü saat 14.00’te Babaeskispor ile oynayacağımız ve galibiyeti hedeflediğimiz ilk lig maçımızda tüm taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyor ve kendilerini bu maça davet ediyoruz” dedi.