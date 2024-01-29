Keşanspor Babaeski'den 4-0 galibiyetle döndü

BAL 2.Grupta ikinci yarının ilk maçında pazar günü deplasmanda Babaeskispor ile karşılaşan Keşanspor rakibini 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL 2.Grupta ikinci yarının ilk maçında geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda Babaeskispor ile karşılaşan Keşanspor rakibini 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Babaeski 100.Yıl Stadı'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşmayı Keşanspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aydın ile Keşanspor eski kulüp başkanı Kubilay Alkan ile 20'ye yakın Keşanspor taraftarı ile az sayıda Babaeskispor taraftarı izledi.

İlk yarının ilk maçında 5-0 Keşanspor'un kazandığı maçta 5 golün sahibi olan Ramazan bugün de Keşanspor'un 4 golünden 3'ünün sahibi oldu.

Maçın 1.dakikasında gelişen Keşanspor atağında Ramazan ile golü bulan Keşanspor adeta maça 1-0 önde başladı.

14.dakikada gelişen Keşanspor atağında Ramazan durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Keşanspor rakibine oranla üstünlük kurdu ve ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-0 galibiyet ile girdi.

Oyunun ikinci yarısında da Keşanspor rakibine oramla üstünlüğünü devam ettiren taraf oldu.

Ramazan 70.dakikada gelişen Keşanspor atağında hattirick yaparak takımını 3-0 öne geçirdi.

Maçın böyle bitmesi beklenirken, 81. dakikada gelişen Keşanspor atağında yeni transfer Mushaf eski takımına karşı attığı golle durumu 4-0 yaptı ve Keşanspor maçtan galibiyetle ve 3 puanla ayrıldı.

CİHAN YEŞİLIRMAK'TAN TARAFTARA ÇORLUSPOR 1947 MAÇI İÇİN DAVET

Maçtan sonra konuşan Keşanspor Antrenörü Cihan Yeşilırmak, "İkinci yarıya Babaeskispor galibiyeti ve 3 puan ile başladık. Babaeski'de bizi yalnız bırakmayan az sayıdaki taraftarımıza teşekkür ediyorum. Haftaya sahamızda Çorlsupor 1947 takımı ile oynayacağız. Bu zorlu maç için hazırlıklarımıza başlayacağız. Tüm taraftarlarımızı daha bugünden bu maçta Keşan Atatürk Stadı'na davet ediyoruz" dedi.

4 golden 3'ü ilk devre maçındaki 5 golün sahibi Ramazan'dan geldi

Hakemler: Bedirhan Gökdemir, Mehmet Yıldız, Resul Emre Göçmez

Babaeskispor: Oğuzhan, Semih (Arda), Berke (Mehmet), Efe, Yağızcan, Ferkan, Yavuz, Muhammet, Celal (Hasan), Mert, Yasin

Keşanspor: Emre, Sadullah (Mushap), Eser, Müslüm (Kerem), Altunay, Semih (Furkan), Mustafa (Umut), Gökhan, Batuhan (Eren), Çağrı, Ramazan

Gol: 1-14.70 Ramazan, 81. Mushaf (Keşanspor)